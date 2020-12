Vynucená rošáda. Testování v Dubaji vyřadilo Engeho navigátorku

Všechno zatím běželo podle plánu, poslední dvy však přinesly komplikace

Petr Čapka, který měl původně plnit roli palubního mechanika Tatry Ignácia Casaleho, se pouštního dobrodružství nezúčastní z vážných rodinných důvodů. Jeho místo zaujme kmenový mechanik Buggyry David Hoffmann.

Hned čtyři vozy vysílá do Dakaru stáj Buggyra. Mezi piloty trojnásobný vítěz rallye nebo Tomáš Enge

Sport.cz

„Ignacio to nijak nekomentuje, navíc se nám sáhnutí do vlastních zdrojů vyplatilo již dříve, kdy jsme k Martinovi Šoltysovi posadili do kamiónu Tomáše Šikolu," říká mentor Martin Koloc v tiskové zprávě.

Týmový bos musel řešit před startem závodu ještě jednu výměnu. Markétě Skácelové, původní navigátorce v bugině Tomáše Engeho, vystavilo zdravotní stopku testování v Dubaji. „Oslovili jsme Vlastu Tošenovského, který v lednu navigoval Pepu Macháčka. Říkal, že to bere," avizuje šéf.

Nemilé nabourání strategie

Tomáš Enge souhlasil, že nemá cenu lámat věci přes koleno. „S Markétou jsme si sedli, vypadalo to dobře, ale nemá cenu pokoušet osud a jít do tak náročného závodu, když člověk není 100 % zdravotně fit. Kromě toho letošním Dakarem nic nekončí. Co se Vlasty Tošenovského týče, smekám před flexibilitou vedení. Lepší to snad s ohledem na vzniklou situaci ani nemohlo být."

Na začátku stopujte. Takovou radu dostala pro Dakar posádka Tomáše Engeho

Sport.cz

„Víme, že se jedná o značný zásah a svým způsobem nabourání strategie, ale jinak to nešlo," konstatuje manažer týmu Jan Kalivoda, který má, pro případ pozitivního testu na covid-19 připraveny tři náhradníky z řad mechaniků, schopné „naskočit" den před odletem.

„Veškeré vyřizování stálo spoustu úsilí, nemálo peněz, ale o štěstí se ví, že přeje připraveným. Na druhou stranu se ukázala síla týmového ducha. Tři lidi budou trávit Vánoce s rodinami s vědomím, že přes původní plány může zazvonit telefon a všechno bude jinak," dodává.

Pravidlo, že nikdo není nenahraditelný, platí i v případě posádek. „Abych pravdu přiznal, nedovedu si to sice představit, navíc trio Enge, Macháček, Šoltys nastoupilo v Česku do dobrovolné týdenní, předodletové karantény. Totéž hlásí z Chile také Casale. I v jejich případě máme náhradní řešení, byť si v této chvílí vůbec nepřipouštím, že by k němu mělo dojít," poukazuje manažer.