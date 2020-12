Loprais má v týmu kamion na baterky. Je to krok dvou bláznů k elektromobilitě náklaďáků, tvrdí autor HE3DA Prus

Český projekt nehořlavých baterií, které využívají nanomateriály, je světovým unikátem, ale s velkou budoucností a zájem je o ně už v zahraničí. Náročnou zkouškou pro ně bude nadcházející Dakar. Otec projektu Radomír Prus se spojil s Alešem Lopraisem a pojede jako jeden z jeho rychlých doprovodů. Baterie budou využívány především v bivaku. „Je to historický první malý krůček dvou bláznů k budoucí elektromobilitě závodních trucků," řekl autor projektu a řidič kamionu Radomír Prus v rozhovoru pro Sport.cz.

V čem je princip a unikátnost projektu HE3DA a MES?

V nehořlavosti baterii a jejich robustnosti. Baterie jsou vyráběny jako jediné na světě z nanomateriálů.

Jednou ze zkoušek bude Dakar 2021, co od ní očekáváte?

Zatěžkávací zkoušku našich technologii v praxi. Stavíme nyní plně elektrický truck a tato zkouška nás posune mnohem dál. Proto také budu zkušební doprovodný kamion řídit osobně já a technický ředitel firmy. Zkušenosti, které nasbíráme obratem převedeme do vývoje nových typů baterii a elektro součástek.

Unikátní nanobaterie, které čeká dakarská soutěž

archiv Radomíra Pruse

Vybrali jste si tým Aleše Lopraise. Bylo těžké se domluvit?

Naopak, jelikož jsme zhruba stejně staří okamžitě jsme si lidsky sedli a vše dojednali v Praze u společného oběda. Následně se po představení projekt zalíbil i jeho strejdovi Karlovi a tátovi Milanovi. Moje myšlenka byla jednoduchá, spojení Hitech technologii a zkušenosti špičkového závodního týmu. Úsměvné je že jsem v 6 třídě roku 1989 dostal od třídního učitele Janíka jako ocenění knihu Dakar, která mě hodně do budoucího života ovlivnila a tehdy jsem si řekl, že by bylo fajn jednou jet Dakar. Že ho po třiceti letech pojedu dokonce i s Lopraisovým týmem, by mě tehdy ani ve snu nenapadlo.

Radomír Prus s manželkou Sandrou

archiv Radomíra Pruse

Co všechno by měl systém v extrémních podmínkách plnit?

První test běží nyní na moři, za pár dní uvidím, co udělala mořská vlhkost s kontakty a elektro součástkami. V samotném testu se budou muset baterie poprat s rozdíly teplot, pouštním pískem, vibracemi a podobně. Zajímavý bude i test, jak dlouho dokážeme fungovat v offgrift provozu. Čeká nás i test startovací baterie, kterou beru letadlem a budeme ji skládat až na místě. Na samotném závodním voze budou umístěny dvě baterie tak, aby absolvovali skoro 7 G přetížení při závodě. Vše budeme každý den měřit a kontrolovat.

Pojedete s tatrou se startovním číslem 631 jako rychlý doprovod, kdo tatru upravoval a zkusíte i závodit?

Nadstavbu dělala Praga, elektro systémy a vylepšeni Exelsior Engineering. Jako servisní vozidlo máme své povinnosti k týmu, které si jako posádka a jeho členové musíme plnit nad rámec našich testů. Na Dakaru velí Aleš, máme dané body, které musíme projet a kde poskytovat servisní podporu. Určitě je to pro nás výborná zkušenost. Naše výhoda je, že máme na zádi jeřáb, takže věřím, že budeme hodně platní.

Kdo tvoří posádku a jaké mají její členové zkušenosti s tak náročnou soutěží?

Jsme dva. Já a Jirka Vavřík. Náklaďák jsem uměl řídit už v šestnácti letech, kdy jsem jezdíval s bratrem, autodopravcem Alfrédem Prusem, řidiči kamionu byli už náš táta i děda, a spolu jsme dokázali opravit v kamionech cokoliv. Na vojně jsem byl řidič a operátor raket země vzduch. Za posledních dvacet let jsem najezdil dva miliony kilometrů bez nehod. Procestoval jsem celý svět a přes tři roky žil v rovníkové Africe. Takže bych bez problémů měl zvládnout klimatické podmínky i zátěž. Navíc jsem starý námořník a tam to je taky hodně divoké. Jirka Vavřík je špičkový mechanik, který má ve firmě pověst, že když si nevíš rady, zeptej se Jirky Vavříka, navíc je to zkušený lovec, zvyklý spát v lese v drsných podmínkách. Oba slovo NEJDE nemáme ve slovníku.

Radomír Prus (vpravo) s legendou Karlem Lopraisem, svým bratrem Alfredem a Alešem Lopraisem

archiv Radomíra Pruse

Kdy vyrážíte?

Odlétáme v neděli 27. prosince.

Jaké by mělo být širší uplatnění projektu?

Obrovské, vše promítneme například do připravovaného závodního speciálu. Zároveň, jelikož najíždí sériová výroba našich baterii pro trh, chceme do nich ještě zapracovat získané zkušenosti. Dá se říct, že to je historický první malý krůček dvou bláznů k budoucí elektromobilitě závodních trucků, které urychli vývoj komponentů pro sériovou výrobu silničních elektro-kamionů.