Dakar? Ve výbavě vezeme i roušky a respirátory, prozradil před odletem český pilot Macík

Rallye Dakar 2021 začíná za týden. Kdy odlétáte?

Dnes v deset hodin večer.

Mluvilo se o možné cestě českých týmů speciálem. Dojde k ní skutečně?

Ano, letíme z Prahy všichni čeští účastníci s doprovody a přidalo se i několik slovenských závodníků, pro které se stavíme v Bratislavě.

Kdo s touhle myšlenkou přišel?

Od začátku jsme řešili problémy kolem testování, přísná opatření, a nakonec Saúdská Arábie uzavřela hranice. Povolila jen soukromé letecké speciály s účastníky. Nejprve jsme komunikovali s Buggyrou a týmem Martina Prokopa. Brzy se přidal Aleš Loprais a postupně i další čeští závodníci. A nakonec i několik slovenských účastníků. Objednali jsme velké letadlo, protože nás je dohromady kolem sto třiceti, a termín odletu byl stanoven na neděli deset večer. Nad ránem přistaneme v Džiddě.

Zmínil jste testy na koronavirus. Co všechno jste museli absolvovat, co váš ještě čeká, a budete testovaní i v průběhu soutěže?

V sobotu ráno jsme byli na testech celý tým, včetně náhradníků, hned po příletu musíme předložit písemné negativní osvědčení. Sami nás pak znovu otestují a zavřou do osmačtyřiceti hodinové karantény. S těmito dvěma negativními potvrzeními nás teprve pustí pro auta, a pak na start. V průběhu soutěže budou testovat v podstatě náhodně. Mají připravený lékařský tým. Pokud budeme mít někdo pozitivní výsledek, budou to řešit jako na Tour de France, tým organizátorů je prakticky totožný. Znamená to podle situace karanténu, v horším případě odstoupení týmu. Dokonce mají při větším počtu pozitivních připraveno letadlo, které je odveze do Evropy.

Macíkův kamion v moři písku...

Big Shock Racing

Nechci malovat čerta na zeď, ale co by se dělo, kdyby se v týmu objevil někdo nakažený?

V případě posádky věřím, že nikdo pozitivní nebude, byla by to rána. Ono to platí ale i co se týká mechaniků. Dnes něco takového nemůžete vyloučit, takže testy s námi absolvovali i náhradníci, kteří budou v případě nutnosti připraveni v co nejkratším čase odletět do Saúdské Arábie. Co se týká samotné posádky, máme připraveny hned tři náhradníky, kteří mají potřebné licence i zkušenosti se závoděním a autem. I tahle krizová varianta je připravená. Nechci ani pomyslet na to, že bychom ji museli použít.

Ale covid je zákeřný, dělali jste nějaká opatření, třeba během svátků?

Každý člen týmu byl už čtrnáct dnů před odletem v přísné karanténě, vlastně úzké rodinné bublině. Týkalo se to i mne. Uzavřeli jsme se s tátou, který jede letos na Dakar v doprovodu, jeho přítelkyní, mojí ženou a dcerou. Nikam jsme nechodili. Všichni členové našeho Big Shock Racing Teamu dostali k dispozici respirátory pro sebe a rodinu na dobu Vánoc. Dohodli jsme se, že návštěvy zcela omezíme. Byli jsme léta zvyklí trávit svátky se širokou rodinou a přáteli. Letos jsme je prožívali v pěti.

Vezete jako mimořádnou výbavu i respirátory a roušky?

Samozřejmě je máme. Pořídili jsme velmi funkční nano respirátory pro celý tým. Každý jeho člen je už vyfasoval a vezeme i další. Otázkou je, jak budou fungovat během soutěže, pro mechaniky bude hodně náročné dlouhé hodiny pracovat s respirátory na obličeji. Máme také svoje týmové roušky. Organizátoři říkají, že tyhle pomůcky musíme používat v průběhu celé rallye.

V čem je letošní auto jiné, než to loňské?

Zásadní změnou je automatická převodovka, tu jsme instalovali hned po minulém Dakaru, s ní jsem už testoval v rámci možností celý rok. Ostatní úpravy byly decentnější a týkaly se hlavně určitých vylepšení, například u motoru, podvozku, i rozložení váhy. Do funkčnosti auta jako takového jsme nezasahovali.

Pandemie zapříčinila zrušení mnoha akcí, včetně mezinárodních soutěží, které sloužily i jako testy. Sáhla tvrdě do vašich plánů?

Hodně tvrdě. Pravidelně jsme v květnu a červnu testovali v Africe. To jsme museli oželet. Jezdili jsme soutěže ve Španělsku, Maroku, Polsku i dalších zemích. Ty byly omezené nebo zrušené. Z plánu jsme zvládli jen dvě soutěže v Polsku, na tankodromu, kde jsou výborné podmínky. Samozřejmě jsem testoval i doma, nejvíc v Sedlčanské kotlině. V rámci možností jsme najeli maximum.

Macíkův kamion konečně na dohled cíli...

Big Shock Racing

Vrátím se na Dakar. Máte informace, jestli auta dorazila v pořádku?

Už jsou dokonce vyloděná a čekají na nás. Pokud dojde k nějakému poškození, dají organizátoři vědět. Nám se neozvali, takže předpokládáme, že je vše v pořádku. Ale získat nějaké bližší informace, nebo dokonce videa, bylo neproveditelné.

V lednu jste skončil na výborném pátém místě. Budete letos útočit, nebo se spokojíte s obhajobou?

Kdybych se spokojil s obhajobou, tak tam nemusím jezdit. Jsme závodníci a chceme zajet co nejlepší výsledek. Jet se na Dakar jen svézt je blbost. Cíle máme vždycky vysoké.

V čem bude podle vás nadcházející Dakar jiný, než ten minulý?

To je nesrovnatelné. S letošní tratí nemá být shodný ani kilometr. Trať by měla být technická a hodně náročná, což mi vyhovuje. Také rychlostní zkoušky jsou většinou delší. Víc, než jindy bude hrát velkou roli psychika. Covid se vším a všemi pořádně zamával. Většina startujících nemá najeto tolik kilometrů, kolik potřebovala nebo chtěla. Nevyzkoušela stroje v závodech. K tomu přibude velký stres, který naroste i kvůli koronaviru. Nevíte, jestli ho někde nepotkáte během soutěže a nebudete muset odstoupit. To všechno se promítne do stylu jízdy a fungování na trati. Bude to tvrdé, přesto naším cílem není jen dojet, ale dojet co nejlépe.