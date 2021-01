Michek zlobil soupeře na továrních motorkách. V 6. etapě Dakaru byl po penalizaci šestnáctý

Páteční rychlostní zkouška, kterou organizátoři zkrátili z 448 na 347 kilometrů, byla dle českých jezdců nádherná. „Fakt krásná. Moc jsem si ji užil. Byla rychlá, jelo se pořád na písku, různá esíčka. Byly tam zákeřné duny a rychlé pisty. Udržet v té rychlosti motorku v písku, není nic jednoduchého. Bylo to fyzicky strašně náročné," popsal Michek. „To stokilometrové zkrácení jsme myslím všichni uvítali, protože jsme byli z té předešlé etapy dost unaveni. A dnes to bylo také dost obtížné," přidal své postřehy Engel.

Etapu vyhrál Joan Barreda ze Španělska. Michek zaostal za továrním jezdcem Hondy jen o 9:28 minuty, až kvůli následné penalizaci bylo manko o minutu větší. „Ten trest jsem dostal za to, že jsem ve speciálce nedobrzdil do kontrolního bodu. Ale bylo to kvůli kamenu. Místo zpomalení rychlosti jsem musel přidat, abych ho přeskočil a nespadl," vysvětlil Michek, který je průběžně osmnáctý. Ani jeho parťák se drobnému problému nevyhnul. „Při jednom najetí do duny mi tím tlakem vyletěl airbag. Stalo se mi to poprvé, takže jsem z toho byl trochu vykulený," přiznal Engel. I on bohužel dostal za příliš rychlé projetí padesátky minutový trest.

Jezdci stáje Orion – Moto Racing Group si i tak v letošním ročníku počínají výborně. Michek dokonce drží parádní bilanci: V každé dosavadní etapě se umístil v první dvacítce pořadí a často tak konkuroval i závodníkům jedoucím na továrních motorkách. „Nečekal jsem, že budu zajíždět takové výsledky. Loni to bylo o dost snazší, protože hodně jezdců ze špičky etapy nedokončovalo a ze závodu vypadlo. Tentokrát se zatím téměř všichni drží, takže ta konkurence je obrovská. O to víc si těch umístění vážím," řekl Michek.

"Celkově jsem zatím spokojený, ale ta těžší půlka nás teprve čeká. Určitě ještě přijde nějaké překvapení. Já bych se rád výsledkově posunul mezi nejlepších dvacet, ale bude to oříšek," doplnil kolegu Engel.

Jejich výkony v Saúdské Arábii si pochvaluje i šéf týmu Ervín Krajčovič. „Martin zajel absolutně skvělou etapu. Viděli jsme, jak srovnatelně bojoval s tou absolutní špičkou. Ještě asi nikdy jsme nebyli v každé etapě od začátku v TOP 20. Vždy tam byl nějaký etapový výpadek. Letos jsme každou etapu mezi těmi nejlepšími. Kluci makají na sto procent," prohlásil Krajčovič.