Nejhezčí okamžik na Dakaru? Český jezdec má jasno

V průběžném hodnocení patří Michkovi zatím osmnáctá příčka. S první polovinou Dakaru může být spokojený. Zvládl všechny trable, největší ve čtvrté etapě. „Nabral jsem kámen, letěl asi třicet metrů, ale jako zázrakem jsem to ustál. Dopadnul jsem znovu na kola. Všechny šrámy odnesla motorka, která mě zachránila," připomíná.

Letošní ročník slavné rallye nasadil ostré tempo. Ve velké rychlosti lze leccos přehlédnout. A to se nemusí vyplatit. „Jsou tam pískové zatáčky a hned vedle kameny nebo křoviska. A když tě to vytáhne ze zatáčky, tak to křovisko chytneš zadním kolem a jdeš. Na to všechno se musí dávat bacha," ví dvaatřicetiletý jezdec.

A naopak zatím nejhezčí okamžik Dakaru? Odpověď je jasná. Právě dnešní volný den. „Když přijedete do cíle šesté etapy a máte před sebou den volna, tak se na to neuvěřitelně těšíte. Je to krásná odměna za ty tisíce kilometrů," říká Martin Michek a doufá, že i ve druhé půlce závodu ho požene vpřed podpora fanoušků. „Všechny ty zprávy od nich mě hrozně nabíjí. Na oplátku za jejich podporu se budu dál snažit odvádět ty nejlepší výkony."