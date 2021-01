Krátké volno končí, na Dakaru se chystá dvoudenní očistec

Přes specifičnost a náročnost letošního Dakaru, si tým Buggyra Racing poradil s nástrahami první poloviny na výbornou a v plné sestavě vstupuje do druhé. „Dosáhli jsme vytouženého dne volna. Rozhodně ale nezávidím mechanikům. Řekl bych, že se dnes nezastaví," řekl v bivaku tiskový mluvčí Jan Kalivoda.

Premiérový první dakarský den volna si v barvách týmu odbývá Tomáš Enge. „Dnes jsem spal až do deseti hodin, což je neuvěřitelný, ale potřeboval jsem to. Před námi je ještě jedna relativně dlouhá noc. Budeme sice brzy vstávat, ale můžeme jít zase brzy spát. Bylo to na jednu stranu poklidný, ale i náročný. Pracovalo se hodně s médii, což k Dakaru patří. Dokonce jsme se včera dostali do hlavního mezinárodního zpravodajství. Dnes jsme s mechaniky rozebírali, co ještě udělat lépe, abychom auto zrychlili," uvedl v podvečer Enge, jemuž patří v kategorii Lightweight Prototype dvanácté místo. Jeho týmový kolega Josef Macháček si po vydařené šesté etapě polepšil na pozici pátou.

Oba piloti speciálů Tatra Phoenix se ve druhé polovině zaměří na boj o pozice v první desítce. V průběžném pořadí je Ignacio Casale na osmé příčce, Martin Šoltys je desátý. „První půlka byla těžká, takže únava je znát a je dobré nabrat sílu. Trochu cítím rameno a jsem rád, že tu máme vlastního fyzioterapeuta, to je dnes už nutnost. Sleduji kluky, co dělají na autě, a učím se," řekl Šoltys.

V neděli čeká na jezdce etapa o celkové délce 737 kilometrů, z čehož bude 453 měřených. Hned prvních 100 kilometrů povede ve velkém dunovém poli a pořadatel slibuje, že to bude jako jízda na horské dráze. Konec etapy bude naopak velmi rychlý a klikatý s mnoha kameny.