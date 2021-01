Podmol na Dakaru dělal, že hraje na piano. Poté ho čekalo společné spaní v tělocvičně

Společné spaní v tělocvičně čekalo po dnešní maratonské etapě dakarské jezdce. Závodníci se také musí obejít bez pomoci týmových mechaniků. Je to jen o nich. „Utáhl jsem šroubky a zkontroloval motorku, zalepil proti dešti. Pak jsem odešel do tělocvičny, ve které spíme všichni. Tedy až na tovární jezdce, kteří odešli do svých karavanů, což je celkem divné. Asi se bojí, že bychom po nich chtěli podpisy, “ komentoval to s úsměvem Libor Podmol.