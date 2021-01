Vážná nehoda, Casale musel volat vrtulník

Josef Macháček se čtyřkolkou Can-Am DV21 zajel v kategorii lehkých prototypů třetí čas, na stejnou pozici se posunul také v průběžném pořadí. „Dlouhé a těžké. Střídaly se velké kameny, rolety a duny. Jsme moc rádi, že jsme v cíli, protože jsme na trati potkali Tomáše Engeho, který zrovna opravoval defekt. Problémů měli všichni dost. Neudělali jsme ani jednu gumu a můžeme zítra zase pokračovat," líčí dakarský matador.

Naopak problémy se nevyhnuly Tomáši Engemu. "Štěstí nám nepřálo. Odnesly to tři pneumatiky, které jsme prorazili o kameny a pro změnu jedna poloosa, takže špatný den. Ale jsme v cíli, a to je důležité. Snad dáme techniku do zítřka dohromady," doufá liberecký závodník, který ztratil jeden a půl hodiny.

Jezdci týmu Tatra Buggyra Racing odjeli etapu bez karambolů, šetřili techniku na pondělí. „Dnes žádné velké problémy nebyly, jen trochu ve výjezdech do velkých kopců. Ale jinak vše v pohodě. Etapa byla dlouhá a uskákaná. Jsem rád, že jsme tady a teď uděláme nutný servis. Připravíme auto na zítra a pokračujeme dál," uvedl průběžné desátý Martin Šoltys.

Libor Podmol musí po maratonské etapě spolu s ostatními jezdci přespávat v tělocvičně

Libor Podmol

O příčku výše je v celkovém pořadí Ignacio Casale, který na trati zastavil u nehody a byl mu odečten čas. „Zpočátku bylo všechno v pohodě. Podmínky byly perfektní a vše probíhalo v relativním klidu. Na 120. kilometru jsme ale museli zastavit u velmi ošklivé nehody jedné buginy. Volali jsme vrtulník, bylo to opravdu vážné. Jsme rádi, že jsme v cíli a zítra pokračujeme," říká trojnásobný vítěz Dakaru v kategorii quadů.

V osmé etapě čeká na jezdce celkem 709 kilometrů, z čehož bude 375 měřených. Pořadatelé slibují, že se pojede nejmajestátnější krajinou Saúdské Arábie. Navigátoři by se však neměli nechat unést krásným výhledem a pečlivě sledovat roadbook...