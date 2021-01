Macík: Nesmíš se cítit jako mistr světa amoleta, ale ego ve zdravém formátu je na Dakaru důležité

Zatím jen dílčí úspěch, ale parádní. Pilot Martin Macík podporovaný navigátorem Františkem Tomáškem a jištěný mechanikem Davidem Švandou vybojoval v 9. etapě Dakaru vítězství a v celkovém hodnocení drží 5. pozici. Etapu na Dakaru dokázal pilot týmu Big Shock! Racing mezi kamiony vyhrát jako čtvrtý Čech. Před ním se to podařilo Karlu Lopraisovi, jeho synovci Alešovi a Martinu Kolomému.

Týmoví mechanici přes noc vyladili Karla (kamion Iveco) k dokonalosti. Už před startem bylo v bivaku cítit, že se něco chystá. Etapa byla extrémně rychlá a prašná. A závodníci ze Sedlčan od startu stoupali pořadím, aby na 8. kontrolním bodu převzali vedoucí pozici.

Dovezli ji až do cíle.

„Odstartovali jsme z osmého fleku a pořád jsme jeli v prachu. Na prvních jedenácti kilometrech, které se jely po nádherné pláži, jsme docvakli Mardějeva i Lopíka (Lopraise). Pak jsme jeli sto kilometrů v prachu, protože jsme nebyli schopní se přes ně dostat. Pak se nám to podařilo a všichni nám uhli, klobouk dolů a díky za to," líčí Martin Macík.

Vyhráli etapu! Zleva trojka Švanda - Macík - Tomášek a v pozadí jejich miláček Karel...

Big Shock! Racing

Celkově je nadále pátý za Alešem Lopraisem, který dnes zajel čtvrtý čas.

„Musíme bojovat dál, máme ještě tři etapy před sebou," uvědomuje si Macík.

„Za celý tým také děkujeme všem fanouškům, kteří nám drží palce, a partnerům, kteří nás podporují," vzkazuje šéf týmu Martin Macík starší.

Musíš si od začátku věřit...

Večer bude v bivaku týmu veselo. Ale všichni vědí, že stát se ještě může cokoliv. Kdo Dakar nezažil na vlastní kůži, těžko si dokáže představit, jak náročný je fyzicky i psychicky. Jak důležité je umět se vzájemně podpořit, i když nervy a ega občas pracují.

Martin Macík v 8. etapě Rallye Dakar

Big Shock! Racing

„Ego ve zdravém formátu je na Dakaru důležité. Bez něj se nemůžeš postavit na start. Musíš si od začátku věřit, že to zvládneš. Já si musím být jistý v řízení. František v navigaci. Když se na trati cokoliv stane, David musí mít koule říci, jak to vyřešíme," líčí pilot pěkně po závodnicku.

„Ale současně vám ego nikdy nesmí přerůst přes hlavu. Když si začneš myslet, že jsi mistr světa amoleta, je zle. Bude tě to omezovat. Přeceníš se a někam to pošleš nebo nezvládneš situaci, když se zrovna nedaří. Na Dakaru musíš umět pracovat s tím, co právě máš," zdůrazňuje Martin Macík.