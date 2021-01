Podmol se ráno před nebezpečnou etapou cítil jako Střihoruký Edward

Hlavně dojet ve zdraví. Úterní 9. etapa Rallye Dakar byla pro řadu motocyklistů více než drsná. Někteří přední jezdci nuceně skončili. Třeba dvojnásobný dakarský vítěz a druhý muž průběžného pořadí Toby Price z Austrálie. Tovární jezdec KTM si při nehodě poranil levou ruku a rameno a musel být letecky převezen do nemocnice na vyšetření. „Co se dělo na trati, bylo drsné,“ kroutí hlavou Martin Michek.

Ach to bloudění. Martin Michek neskrýval po 9. etapě Dakaru zklamání

Navzdory problémům si Martin Michek polepšil na 13. místo celkového pořadí. Nadšený ale zrovna není.

„Určitě by mě těšilo víc, kdyby závodníci byli v pohodě, závodili se mnou a já je překonal svojí rychlostí," říká motocyklista týmu Orion Moto Racing Group.

Martin Michek hnán žhavým sluncem v zádech...

Hamad I Mohammed, Reuters

O nejlepší český výsledek v kategorii se zasloužil patnáctý Milan Engel.

„Jsem rád. Určitě se mi zítra pojede lépe z předních pozic. Uvidím, jestli budu stačit továrním jezdcům, těším se," avizuje spokojený Michkův týmový kolega.

Klíčem k úspěchu byla podle něj pozornost. „Protože na trase byly skryté waypointy a musel si člověk pro ně zajet. Kdo jel hlavou, tak měl navrch. Duny nebyly žádné, hlavně písek a v něm vylezlé šutry. Strašně ubíjející a velmi dlouhé na psychiku," líčí Engel.

Hodně závodníků skončilo na zemi

Také další motocyklista Libor Podmol v nejtěžším dnu Dakaru předvedl skvělý výkon. Dojel třicátý. Opět však na trati bojoval s namoženými šlachami v rukou.

„Když jsem se ráno probudil, cítil jsem se jako Střihoruký Edward. Nemohl jsem hýbat prsty. Hodně mě to limitovalo, protože trať byla převážně kamenitá a nedalo se nikde moc pustit řídítka a odpočinout si," uvedl šéf Podmol Dakar Teamu.

Libor Podmol musí po maratonské etapě spolu s ostatními jezdci přespávat v tělocvičně

Libor Podmol

Kameny závodníky brutálně potrápily. Zranili se na nich například i hvězdní borci, jakými jsou Toby Price nebo Lukas Benavides. Slavná rallye pro ně předčasně skončila.

„Byla to hodně kamenitá a pomalá etapa, fyzicky velmi náročná a zrádná," potvrdil Podmol. „Viděl jsem snad všechny, kteří spadli. Bylo to fakt dost nebezpečný, hodně závodníků skončilo na zemi. Na kamenech stačí malá chyba, a když spadneš, tak to bolí buď motorku, nebo tebe," popsal Podmol, který svoji motorku značky Husqvarna pojmenoval jako Gaia.