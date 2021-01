Bomba na Dakaru! Blíží se konec spalovacích motorů. Loprais by mohl jet příští rok s elektromotorem

Některým závodníkům a jejich doprovodům spadla brada, jiní pokrčili rameny. Skupinka Čechů kolem Radomíra Pruse zajásala. Právě on přišel s myšlenkou závodních trucků poháněných elektřinou. A na letošním Dakaru tuhle myšlenku, ještě před časem sen či bláznivý nápad, uvádí v život. V týmu Instaforex Loprais Praga zkouší hned tři systémy HE3DA, baterie s použitím nanomateriálů, i solární baterii, a úspěšně!

„Všechny tři systémy fungují perfektně. Zájem o ně je velký i mezi ostatními startujícími. Dokonce pořádáme exkurze s výkladem, chodí se na ně dívat závodníci a jejich doprovody, zajímají se o to, jak fungují, a na co všechno je lze využít," říkal spokojeně do telefonu ze saúdskoarabské pouště otec unikátního českého projektu Radomír Prus.

Exkurze přímo v poušti

www.HE3DA.cz

V bivaku Lopraisova týmu osvětlují drtivou většinu prostoru, který má k dispozici, i příslušná zařízení. „Na sváření používají Alešovi mechanici agregát, který vozí s sebou. Naše baterie svítí a pohánějí vše ostatní. Osvětlují i na naši malou kavárnu či restaurací, jak říkáme prostoru, kde se stravujeme, a když je volná chvilka, tak i odpočíváme," dodal. Tahle elektrárna na kolech nemá problém vyrobit 7 a víc kilowatthodin.

Baterie se v terénu osvědčily

Speciální baterie se osvědčily i v terénu. Vezla je soutěžní Tatra Jana Tománka. „Vymontovali jsme je, až když Honza skončil. Pomohl na trati Alešovi, což byl jeho hlavní úkol, jel jako rychlá asistence. Úlohu splnil a baterie jsou po třech náročných etapách naprosto v pořádku a funkční. Dokonce napětí kleslo za třicet dní, co byly ve voze, jen o 0,02 voltu. Potvrzuje to předpoklad, že i závodní trucky mohou být na elektrický pohon. Perfektní je i solární systém. Ještě není konec, ale už nyní můžeme říct, že naše systémy předčily očekávání," liboval si Prus.

Už rok mluví Prus o tom, že budoucnost trucků s elektromotory je zářná. „Emise z motorů v bivaku dusí. Trpí i příroda kolem trati, byť jde převážně o poušť a skaliska. Pro ortodoxní zastánce spalovacích motorů bylo oznámení o blížícím se konci ryze spalovacích motorů na Dakaru ranou. I pro ruský Kamaz, který motory svých speciálů dovedl prakticky k dokonalosti. My jsme zajásali, protože už teď máme náskok několika let. Dělat hybrid jsme odmítli, jdeme svojí cestou," zdůraznil Prus. Nadstavbu asistenčního speciálu dělala Praga, elektro systémy a vylepšeni firma Exelsior Engineering. Baterie vyrobila firma Magna Energy Storage.

Mechanická ruka Tatry vedené Radomírem Prusem pomáhá s překládáním pneumatik.

www.HE3DA.cz

Loprais a elektromotor? Proč ne... „Když to bude fungovat a podaří se odstranit handicup oproti Kamazům, tak budu nadšený," pravil nejzkušenější z českých závodníků. „Tohle můžeme zaručit prakticky už teď. Zlepší se výkon vozu, auta budou rychlejší a lépe fungující než ta současná. O ekologii nemluvě. Upřímně řečeno, když se podaří všechno, co zamýšlíme, může jet tým Instaforex Loprais Praga s truckem na elektrický pohon už Dakar 2022," tvrdí Prus s tím, že už o tom diskutují a po letošním ročníku na vývoji začnou pracovat. Zájem je i od jiných týmů. Asi to nepůjde tak rychle, ale proč by jeden ze závodních speciálů nemohl být na elektrický pohon. Nikde jinde než na Dakaru se lépe neprověří.

Dakar je specifická formule 1

Ke konci se tak blíží jedna etapa slavné rallye. „Já jsem tak říkajíc odkojený Dakarem, jemuž vládl Karel Loprais s Tatrou. Dnes je soutěž úplně jinde, z Dakaru je specifická formule 1. Není to jen o spolehlivosti, ale hlavně o rychlosti. Auta prakticky denně procházejí v bivaku generálkou. Třeba u Kamazu se na ně vrhne deset mechaniků a za pár hodin udělají jiné, skoro úplně nové auto," říkal Prus.

Rallye Dakar je v plném proudu

www.HE3DA.cz

Pro Pruse a jeho kolegu Jiřího Vavříka je Dakar i osobní zkouškou. „První den jsem myslel, že dál nepojedu. Hrozně jsem trpěl, ale tělo si zvyklo a jsem v pohodě. Dakar je obrovský zážitek, i když nejedete přímo po trati. Potkáváte velbloudy a zajímavé lidi. Byli jsme u toho, když jeden místní člověk nabízel klukům z Buggyry velblouda za jejich doprovodný náklaďák. To odmítli, když nabízel dva, váhali," smál se Prus.

Na Dakar přijel zkoušet a učit se. O systém a baterie HE3DA je už nyní obrovský zájem v zahraničí. A tak se originální český systém stal vítězem Dakaru, aniž vyhrál jedinou etapu...