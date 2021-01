Vyházejte sklo za jízdy oknem! Macíkovi pomáhá i navigátorova občanská odvaha

Opojný pocit vítězství v etapě si vychutnávají druhý den po sobě. Pilot Martin Macík, navigátor František Tomášek a mechanik David Švanda triumfovali mezi kamiony na Rallye Dakar také ve středu. Ve vedení se udrželi od startu až do cílové rovinky, jen na jednom z kontrolních bodů zaznamenali druhý nejrychlejší čas. Během 10. etapy měnili jednu pneumatiku a v cíli přistáli rozesmátí v lyžařských brýlích a bez předního skla.

Byl to fičák! Jeli jsme bez předního skla, hlásí posádka Martina Macíka po etapovém vítězství

Sedlčanský speciál Iveco týmu Big Shock! Racing trefil v honbě za vavříny větev a přední sklo nevydrželo. Posledních 100 kilometrů tak jeli bez okna.

Ostřílení hoši si museli rychle poradit.

Martin Macík v 9. etapě Rallye Dakar

Big Shock! Racing

„Sklo najednou ruplo komplet a vyvalilo se na nás. Kluci ho museli vykopat za jízdy. Nasadili jsme lyžařské brýle. Já je pak zase musel sundat, protože mě pod nimi tlačily moje původní dioptrické. Máme krásně opískované zuby," chechtá se Martin Macík.

Etapu označil za fičák. Navzdory dvěma výhrám v řadě zůstává v celkovém pořadí na pátém místě za Alešem Lopraisem, který dnes zajel s odstupem čtyř minut sedmý čas.

I Rusové se letos ztrácejí

Dvě vítězství v etapě jsou také výsledkem společného nasazení všech členů týmu. Mechanici kamion znají do posledního šroubku. Sami ho postavili v sedlčanských dílnách podle 19letých zkušeností šéfa týmu Martina Macíka staršího.

Perfektních výsledků by nebylo možné dosáhnout ani bez pomoci týmového manažera Martina Pabišky a občanské odvahy navigátora Františka Tomáška, který letos Karlovi (kamionu) udává směr s obdivuhodným přehledem.

Bezprostřední dojmy Martina Macíka po vítězství v 9. etapě Rallye Dakar

Facebook Martina Macíka

„Říkáme tomu občanská odvaha. Pomáhá nám, že se s Martinem tak dobře známe, kamarádíme spolu spoustu let. On už podle mého hlasu, podle poklepávání mé nohy pozná, co se mi honí v hlavě. A dokážeme si tak v kabině vzájemně pomoci. Jedeme letos s Matesem i Davidem 100% koncentraci, ale je super, že se i ve vyšponovaných situacích dokážeme zasmát a pobavit," popisuje Tomášek.

A dodává, že organizátoři letos nastražili několik navigačních špeků, proto občas bloudí všichni, včetně Rusů. „V minulých letech se nestávalo, že bychom je tolikrát potkávali v protisměru. Vidíme, že i východní topové posádky se letos ztrácejí," usmívá se Tomášek, který letos poprvé naviguje podle elektronického roadbooku.