Veterán v rozpuku. Macháčka dělí od triumfu poslední kilometry

Strategie je v závěru závodu daná. Tým Buggyra Zero Mileage Racing vsadil na taktiku s Tomášem Engem v podobě Macháčkova ochránce. Veterán zajel ve čtvrtek šestý nejrychlejší čas.

„Nechceme jen doklouzat do cíle, a tak jsme ještě tahali. Z toho plynul zase jeden defekt, ale opět se jednalo o rychlou akci. Moc si cením, že nám jede Tomáš Enge v zádech a máme takový vnitřní klid, že kdyby se něco dělo, máme druhou posádku, která nám pomůže," oceňuje vedoucí muž průběžného pořadí lehkých prototypů.

Martin Prokop v 11. etapě Rallye Dakar

Tomáš Enge, který figuruje po problémech v úvodních etapách na desátém místě, pilně zastává roli hlídače. Přesto v královské etapě zajel devátý nejrychlejší čas.

„Musím přiznat, že je mi až líto, že už to končí. Byla to zase velká škola. Využívám toho, že jedu v zádech Pepovi a koukám na stopu, kterou používá v dunách. Každý den se naučím něco nového a těším se, že to budu moci v následujících letech zužitkovat," kvituje Enge.

Dřina na rozbité trati

Martin Šoltys zajel v kategorii kamiónů sedmý nejrychlejší čas, jeho mechanici pracovali prakticky nonstop. Dostalo se jim patřičné odměny.

„Na začátku jsme ztratili hodně času předjížděním pomalejších bugin. Ve druhé polovině jsme už letěli. Jsme spokojení, ale na rozbité trati to byla dřina. Moc děkuji mechanikům, kteří makali až do rána," uvedl v cíli Šoltys, který je v průběžném hodnocení devátý.

Martin Macík v 11. etapě Rallye Dakar

Druhá Tatra v rukou Ignacia Casaleho měla hned na začátku technické problémy. Naštěstí jen 20 kilometrů před neutralizací, kde čekal kompletní servisní tým. S lehkou ztrátou a vidinou cíle mohla posádka pokračovat dál.

„Kluci dali auto do pořádku a my mohli letět dál. Etapa byla pěkná, opět se prolínaly řečiště a duny, pestré. Je to náš první rok a jsem moc rád, že jsme si tady dokázali, že na to máme jako posádka i po technické stránce. Těším se na další společné kroky," řekl Chilan, který je průběžně desátý.

Poslední etapa ovšem není jen o dojezdu. Celkem musí jezdci absolvovat ještě 447 kilometrů, z čehož bude rovných 200 měřených. Mezi hlavní nástrahy patří duny.