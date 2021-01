Okradli hrdinu! Největší frajer zůstal jako jediný z Čechů viset v Arábii. Přesedne Podmol na čtyři kola?

Stal se jedním z největších frajerů slavné rallye. Roman Krejčí třicet kilometrů před cílem závěrečné páteční etapy zachránil Libora Podmola. Slavnému freestyle motokrosaři odešla po pádu přední pneumatika, Krejčí mu ovšem poskytl své kolo na výměnu.

Jen díky němu tak Podmol dojel do cíle na celkovém 31. místě.

Jenže pro dobrotu na žebrotu... Morální hrdina Krejčí do Prahy nepřiletěl.

„Hlavně jsem rád, že jsme přistáli a jsme víceméně všichni Češi zdraví. Akorát chudák Maňas, který mi pomohl a zachránil mě. Zůstal v Saúdské, protože mu včera ukradli pas... Tak tam chudák jediný dál visí," popsal Libor Podmol v Ruzyni pro Sport.cz.

Vyhlášený drsňák dorazil po svém premiérovém Dakaru pěkně zmlácený.

„Šrámů mám dost, jsem pobitý jako kůň... Bolí mě ramínko, žebříčko, hlavně ruce mě pak v poslední době neposlouchaly. Mám je nateklé. I cestou v letadle jsem zmíral," usmívá se s povděkem, že už je doma.

Medaili vezme tátovi na hřbitov

Netají, že po dojezdu do cíle se dojetím rozbrečel. „Poslední den nebyl ideální, byl jsem hodně ztrhaný. Řekl jsem si tati, dal jsem to! Dakar je i proti freestyle motokrosu hrozně nebezpečný," líčí Podmol své pocity.

Od začátku měl největší cíl, dovézt rodinné jméno do cíle. Pro tátu, který se nejtěžší maratonské soutěže zúčastnil v roce 1994, ale Dakar nedokončil. Otec později tragicky zahynul při autonehodě.

„Medaili si dám doma do vitríny, ale určitě ji vezmu ukázat i tatíkovi na hřbitov. Říkal jsem, že jméno dovezu do cíle, což se povedlo," říká procítěně.

Zatím nemá jasno, jestli na Dakar vyrazí také příští rok.

„Teď nechci říkat, co dál. Jestli na motorce, nebo něčem jiném. Nechtěl bych opakovat to samé, abych se posunul na vyšší level. Buď bych se musel připravovat celý rok, aby to mělo smysl, nebo přesednout na něco, co má čtyři kola, aby byl Dakar zase o něčem jiném," avizuje Podmol, kam směřují jeho úvahy.

Více už v našem videu.

