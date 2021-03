Enge startuje na Baja Saudi, navíc s jednou velkou změnou

Na účastníky pouštního závodu čekají dvě etapy, každá z nich se speciální rychlostní zkouškou o délce přes 200 kilometrů. „Zároveň se jedná o rozšíření aktivit Buggyra Academy, v rámci které jsme založili speciální tým pro region Blízkého východu s cílem rozvoje mladých jezdců a inženýrů. Všichni jsme se shodli, že ani při premiéře nemá cenu držet se při zdi, takže Tomáš bude závodit s nejlepšími," říká ředitel komunikace Jan Kalivoda.

Tomáš Enge startující v barvách týmu Buggyra Saudi Arabia se konfrontace se světovou špičkou nebojí. „Jsem 100x lépe připraven, než tomu bylo před Dakarem. Vzhledem ke koronaviru totiž odpadla drtivá většina předem dohodnutých testování, sám sebe jsem hodil rovnou do vody, během závodu jsem se dostal hodně hluboko, občas jsem byl blízko dna, ale teď je to úplně jiné," líčí zocelený a zdravě nabuzený pilot.

Pro Tomáše Engeho byla na Dakaru nejhorší zima. Stejně ale lituje, že rallye nebyla delší

Sport.cz, Buggyra Racing

„Hned po Dakaru se zapracovalo na podvozku, brzdách, tlumičích. Máme za sebou testování na všech možných površích, byli jsme v dunách, skákali přes překážky, které před námi najednou vyrostly, na reakci jsme měli zlomek sekundy."

Tomáš Enge (vlevo) a jeho nový navigátor Rudy Briani na startu Baja Saudi.

Buggyra media

Podle Engeho se podařilo Can-Am v hodně krátkém čase výrazně posunout. „Komfort jízdy je prostě někde jinde, což je strašně důležité. Existuje totiž přímá úměra mezi komfortem, bezpečím a rychlostí," říká.

Sázka na zkušenost

Na rozdíl od Dakaru se na Baja Saudi představí v roli navigátora vedle Engeho zkušený italský harcovník Rudy Briani, se kterým se výhledově počítá jako s navigátorem Aliyyah Kolocové při jejím předpokládaném startu v roce 2023. „Dakar je ve stále větší míře o navigaci a top navigátoři jsou silně nedostatkové zboží," vysvětluje Kalivoda angažmá muže, který má na svém kontě šest dakarských účastí, přičemž dvakrát navigoval dvojnásobného světového šampiona v rallye Miki Biasiona a jednou dakarského vítěze z roku 1993 Bruno Sabyho.

Buggyra v 12. etapě Rallye Dakar

„Rudyho zkušenosti nelze zpochybnit, navíc se nám osvědčila spolupráce Alvaro Leona s Ignacio Casalem, který je přitom vzhledem ke svému předchozímu působení u čtyřkolek mimořádně navigačně zdatný," dodává.

„Rudy se zatím jeví v absolutní pohodě, ostatně s tím, co má za sebou, to snad nemůže být ani jinak. Zatím to funguje, uvidíme jak v závodě. Poprvé v životě totiž budu navigován v angličtině," usmívá se Enge.

Členové týmu, který se aktuálně nachází v Saúdské Arábii, odletěli těsně před spuštěním zatím posledního lockdownu. „Testy nám původní tým lehce očesaly, ale s tím je nutno v dnešních turbulentních časech počítat. Snad se věci vrátí v dohledné době do normálu. Na druhou stranu jsme profesionální tým a život nás naučil, že štěstí přeje připraveným. Takže, děláme svojí práci. Ostatně, nic jiného nám ani nezbývá," uvědomuje si Enge.