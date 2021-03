Navigátora si vyhrabala z bahna. Teď musí česká jezdkyně sehnat miliony

Potřetí na Dakar se chystá Ollie Roučková. A může se zapsat do historie. Po čtyřkolce a bugině chce slavnou rallye absolvovat v autě. Zvládnout Dakar ve třech kategoriích, to se ještě žádnému českému závodníkovi nepodařilo. Jejím navigátorem bude Robert Knobloch. Seznámila se s ním, když ho na rallye v Albánii zachránila a vykopala z bahna. Více se dozvíte v našem videu.

„Tehdy jsem jela na čtyřkolce, on na motorce. Když jsme pak jeho motorku přivázali za lano, lano prasklo a rozbilo mu plexi, což mi dodneška vyčítá a má mi to za zlý," směje se Ollie Roučková. „Už tehdy jsme si, na půl v žertu, řekli, že spolu možná někdy pojedeme Dakar. No a nakonec to vypadá, že k tomu všechno směřuje," doplňuje její parťák Robert Knobloch.

Navigátor zajištěn. Domluvena je spolupráce s týmem Ultimate Dakar Racing Tomáše Ouředníčka. Auto se staví. Toyota Land Cruiser 120 by měla být hotová na konci března. „Už se nemůžu dočkat, až si sednu za volant," přiznává šestatřicetiletá jezdkyně. „Z auta zatím stojí jenom kastle, je tam vsazený motor, začínáme od základů. Je to starší auto, má historii, duši. Auto s velkým A, které musíme dát dohromady."

Posádka Ollie Roučková a Robert Knobloch

Petr Šedivý

První Češka, která dokončila Dakar, se tak zatím učí řídit závodní auto jen z videí. „Koukám se, jak kluci najíždějí duny, jak tam s auty manipulují. Zatím je to tak, že trénuji svalstvo, abych měla připravený krk, ramena, ruce a také spodní záda. Takže já se vlastně připravuju ve fitku a u Youtubu."

Největší a nejtěžší boj ale svádí nově složená posádka někde úplně jinde. Musí sehnat dostatek financí. Až pak si bude moct splnit svůj dakarský sen. „Potřebujeme naplnit rozpočet kolem pěti milionů korun. Abychom pokryli celou sezonu, dopřáli si nějakou odpovídající přípravu a na Dakaru pak měli dostatečné zázemí," vysvětluje Robert Knobloch.