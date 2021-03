Rychlosti se nebojí. V rallye musíte počítat se vším, přiznává navigátorka a sní o Dakaru

Všechno začalo v roce 2012, kdy si střihla první automobilovou soutěž - Rally Vrchovina. Tak trochu náhodou. „Jeden kamarád mi nabídl, abych si to zkusila. A já souhlasila," líčí dnes už zkušená navigátorka. „Tehdy jsem si ale vůbec nedokázala představit, co tahle činnost obnáší. A co všechno je třeba umět," přiznává, že neměla představu, jak důležitou osobou v závodním voze navigátoir je. Že je třeba s pilotem připravit podrobný rozpis průjezdů rychlostních zkoušek a s předstihem hlásit, jaká další zatáčka přijde.

„Pro přípravu dělám vždy maximum. Každému jezdci vyhovuje něco jiného a snažím se jim přizpůsobit," hlásí Žáková, která se beze strachu prohání při českých rallye soutěžích rychlostí 130 km/h po okresních silnicích. „Když sedám do závoďáku, nějaké obavy si nepřipouštím. Samozřejmě se může stát všelicos, musíte počítat se vším. Rallye je určitě náročná. Mě ale nesmírně baví," prozrazuje navigátorka, která spolupracovala s Jiřím Sojkou nebo například s Martinem Vlčkem. Odtud se pak dostala k Eriku Caisovi, který je považovaný za velký talent.

„Má určitě velký potenciál k tomu, aby se jednou dostal do mistrovství světa WRC. Při jízdě je maximálně koncentrovaný a profesionální," chválí svého parťáka Žáková, která v kariéře šestkrát radovala z vítězství. S Caisem si prý notují, když se jede za zhoršených podmínek. „Mám moc ráda, když je během soutěže špatné počasí a je třeba bláto na trati. To nám s Erikem vyhovuje, v tom se cítíme silní," tvrdí navigátorka, která rovněž ráda jezdí na kole. I to mají společné s Caisem, jenž byl profesionálem na horských kolech.

Orsák Rallysport

V běžném životě ráda cestuje a objevuje nová místa. „Mým největším snem je účast na Rallye Dakar. Je to nejtěžší motoristická soutěž světa a navigování je tam velmi náročné a zcela jiné než na jaké jsem zvyklá. Tahle výzva mě velmi láká," nebojí se výzev.

V současné době má ovšem pohledná navigátorka trochu jiné cíle, a to uspět s Erikem Caisem na mistrovství Evropy. „Pro vítězství uděláme vše co je v našich silách," dodává.