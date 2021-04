Ogier dostal za nehodu na Chorvatské rallye pokutu 5000 eur

Sedmatřicetiletý Francouz měl kolizi v neděli ráno při přejezdu na start úvodní erzety. Při snaze zastavit na postranní autobusové zastávce se Ogier střetl s vozem BMW jedoucím v krajním pravém pruhu a poničil svůj závodní speciál na straně spolujezdce. "Byla to docela rána a přiznávám, že to byl šok. Byl jsem rád, že se nikdo nezranil, škoda byla jen na autech a osoba, která řídila druhý vůz, byla v bezpečí a v pořádku. Upřímně jsem si ale myslel, že je to můj konec na rallye," uvedl Ogier.

K jeho štěstí se však auta srazila bočními stranami. "Kola byla v pořádku, ochranný rám taky a dokonce i ve dveřích zůstala bezpečnostní pěna. Naštěstí byl náraz rovný, došlo k němu možná na jednom z nejsilnějších míst automobilu, kde bylo poškození jen kosmetické," oddechl si francouzský pilot. Přiznal ale, že jej po nehodě celý den bolela záda.

Hned na místě ale musel nehodu začít řešit s policisty, což byl problém. "Hlavně proto, že neuměli anglicky," podotkl Ogier, který podle záběrů zveřejněných na sociálních sítích při odjezdu málem jednoho v policistů přejel. "Jeden z nich (policistů) mi v jednu chvíli řekl, že můžu odjet a druhý si tím zřejmě nebyl tak jistý. Rozhodně nejsem někdo, kdo by po nehodě ujel," zdůraznil Ogier.

Podle zprávy sportovního komisaře FIA Ogier dostal povolení opustit místo nehody od vedení soutěže, na místě v té chvíli již byl i týmový manažer Jarmo Lehtinen. "Jak jsem řekl, nejprve jsme zkontrolovali, zda je vše v pořádku, předložil jsem jim jezdeckou licenci a vše, co bude potřeba vyřešit, vyřešíme večer po soutěži," uvedl v neděli Ogier, který dostal od chorvatské policie ještě jednu pokutu. Za jízdu na červenou zaplatí dalších 2000 eur.

Úřadující mistr světa si v neděli v Chorvatsku připsal 51. vítězství v MS a dostal se do čela průběžného pořadí. Svého britského týmového kolegu Elfyna Evanse však porazil o pouhých šest desetin sekundy a na první místo se dostal až v poslední rychlostní zkoušce, ve které Evans lehce chyboval v poslední zatáčce.