Nevyjde schody, unaví se na simulátoru. Caise trápí postcovidový syndrom

To není dobré. Talentovaný pilot Erik Cais se nemůže zbavit následků po prodělaném onemocnění Covid-19. Komplexní vyšetření ukázalo na zdravotní komplikace – vir se mu usídlil na srdci. Caise tak čeká několik týdnů v klidovém režimu, musel proto zrušit nejbližší program, tedy účast na rallye v italském SanRemu a hlavně na světovém podniku v Chorvatsku. Každý den dostává injekci proti tvorbě krevních sraženin. „Jsem překvapený, co všechno se mnou koronavir dělá. Nedokážu vyjít schody, zadýchávám se a jen spím. Pro sezonu je to velká komplikace," přiznal Cais z Orsák Rallysport týmu.