Kopecký míří za šestou výhrou na Rallye Šumava, Pech měl opět problémy

Kopecký se do průběžného vedení posunul ve druhé rychlostní zkoušce a nakonec zajel nejrychlejší čas v šesti ze sedmi měřených úseků. Až do poslední erzety byl jeho hlavním soupeřem Václav Pech, který měl ale v závěru sobotního programu technické problémy, ztratil přes čtyři minuty a klesl do druhé desítky pořadí. Pech si znovu zkomplikoval cestu za obhajobou titulu, po defektu totiž nedokončil ani předešlou Valašskou rallye.

Klatovská rallye vyvrcholí čtyřmi rychlostními zkouškami v neděli.