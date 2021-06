Auto pro Dakar našla česká jezdkyně na vrakovišti. Skládá ho jako puzzle

Původní plán byl úplně jiný. Ollie Roučková s navigátorem Robertem Knoblochem měli jet za tým Ultimate Dakar Racing. Nedopadlo to. „Bohužel jsme nenašli stejnou řeč. Moc jsme chtěli jet s Toyotou, ale nešlo to," popisuje situaci dakaristka. Nakonec tedy pojede s autem z vrakoviště. V kategorii Classic. Do jiné by její tým nebyl schopný za tak krátkou dobu auto postavit.

Vůz plný rezu a děr. Místo závodní kombinézy montérky. V ruce místo volantu třeba bruska. A místo hodin a hodin na trati, stovky hodin v dílně. Samík, jak autu říká, by měl být hotový za zhruba dva měsíce. „Začínáme, nic nemáme, všechno sháníme a dohledáváme informace," popisuje realitu těchto dnů.

V dílně je práce nad hlavu. Renovace Suzuki Samurai zabere stovky hodin

Petr Šedivý

Doba, kdy si s autem zatrénuje, je zatím v nedohlednu. Panice ale nepropadá. První Češka, která dokončila Dakar, věří, že ročník 2022 stihne. „Děláme pro to všechno. Když nás Dakar v kategorii Classic přijme, tak tam budeme stát," věří.

Zatímco auto vyhrabala z vrakoviště, svého navigátora z bahna. Na rallye v Albánii. Ona tam jela na čtyřkolce, Robert Knobloch na motorce. Zachránila ho, pomohla mu vykopat se. Už tehdy si, na půl v žertu, řekli, že spolu možná jednou pojedou Dakar.

Teď doufají, že se to brzy stane skutečností.