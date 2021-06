Zářil na Dakaru, ženu ale neobměkčil. Český motocyklista si musí doma dupnout, aby mohl jet znovu

Martin Michek chce dodržet to, co slíbil. Nejlepší český motocyklista letošního Dakaru chce v tom příštím předjet sám sebe. Před rokem bojoval po kolapsu jater o život. Až zázračně vyvázl a na slavné rallye pak zatápěl továrním motorkám. Nakonec bral desáté místo, čímž vyrovnal české maximum v legendárním závodě. V ročníku 2022 chce ještě víc. Doma z toho ale radost nemají. Zatímco s motokrosem je manželka smířená. S Dakarem ne.

„Dakar se jí prostě nelíbí. Srdce sportovce ale nejde vypnout jako rádio. Ví, že se mnou nic moc neudělá. Já si zkusím doma dupnout...I když doufám, že to teď doma neuslyší. Zkusím si dupnout, zase Dakar odjet a zazářit tam," směje se třiatřicetiletý závodník.

V těchto dnech trénuje hlavně na motokrosové motorce. Na začátku července startuje v Pacově domácí šampionát. Léto bude pořádně nabité. Bude střídat motokros s rallye. Souběžně totiž bude jezdit i SP Baja, který bere jako přípravu na příští Dakar. „Dnešní šílená doba všechny závody odsunula, takže je to tam teď hodně nasekané. Bude to velký mazec. Závody snad týden po týdnu, do toho příprava. Nudit se vůbec nebudu," popisuje.

Na trénincích se často potkává s jiným českým dakaristou. Čtyřkolkářem Tomášem Kubienou. Na jihu Čech bydlí kousek od sebe. „To, že se připravujeme spolu, pomáhá minimálně psychicky. Všechno probíráme, radíme si. Martin přišel do rallye před dvěma roky, takže na začátku to byl velký začátečník, proto jsem dřív radil hlavně já jemu. Teď už je to vzájemné. On udělal za ty dva roky obrovský pokrok," vysvětluje Kubiena.

Dakar 2021 se Martinu Michkovi vydařil. V příští ročníku chce předjet sám sebe

Sport.cz, Orion Moto Racing Group

Cíl pro přípravu na Dakar 2022 je jasný. Martin Michek se chce zlepšit hlavně v navigaci. Aby se mu třeba nestalo to, co letos v poslední etapě. O 110 metrů minul jeden waypoint a v klasifikaci si tak pohoršil z deváté na desátou příčku. „Organizátoři na nás vždycky nachystají řadu pastiček. Já bych chtěl ty pastičky vyřešit co nejrychleji. A to mi pomůže k dobrému výsledku."

V ještě lepší výsledek než v ročníku 2021 věří i Tomáš Kubiena. Původně přitom už vůbec jet nechtěl. „Převážilo to, že není nereálné vylepšit letošní páté místo. Podřizuji tomu celou sezonu. Vymyslel jsem i pár změn na čtyřkolce, které by mohly prospět tomu terénu v Saúdské Arábii," zdůvodňuje rozhodnutí pětačtyřicetiletý čtyřkolkář.