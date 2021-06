Dakar pojede česká zpěvačka. Napíše o dobrodružství na rallye song?

Je to pro ni splněný sen. Na příští ročník Dakaru se chystá Olga Lounová. Pojede v autě, v kategorii Classic. Jako navigátorka. Rallye už si vyzkoušela na několika domácích soutěžích, teď věří, že se zkušenosti budou hodit. „Předtím než jsem začala jezdit jako jezdec, tak jsem rok v rallye navigovala Jardu Tomaštíka. To byla opravdu silná průprava,“ popisuje. Více už prozradí v našem videu.

Jenže Dakar je něco úplně jiného. Navigace tam bývá opravdu tvrdým oříškem. „Problém je, že vás to nemá kdo naučit. Budeme to muset sami zjistit a objevit," ví ženský nováček týmu Orion Moto Racing Group.

Olga Lounová pojede ve voze Matra Murena 45, který se teď staví. S pilotem Martinem Čábelou. Ten jejím navigačním schopnostem věří. „Raději budu mít vedle sebe ženskou než chlapa. Myslím, že se neztratí. Jde jen o to, abychom se vždycky dobře chápali. Kategorie Classic není na navigaci jednoduchá. Uvidíme, jak se projeví ženská intuice."

Olga Lounová se chystá na Dakar 2022 jako navigátorka

Když to dobře dopadne, legendární soutěž se může stát inspirací pro novou písničku. A nejen jednu. „Proto rallye jezdím, jsou strašně inspirativní. Většinou z toho něco vznikne. Předpokládám, že ten song nebude jen jeden, ale bude jich víc. Dakar to je intenzivní dobrodružství, z kterého pak čerpáte mnoho a mnoho měsíců," plánuje zpěvačka a skladatelka.

Orion Moto Racing Group bude mít v závodním poli na Dakaru 2022 čtyři zástupce. Zkušené motocyklisty Martina Michka s Milanem Engelem. Nováčka Jakuba Hroneše a právě automobilovou posádku Lounová - Čábela.

Ženský element v týmu mužští kolegové oceňují. „Je to plus. Zpestření, oživení. Krásná baba, v žilách benzín, krásně to umí s plynem. Netřeba k tomu nic dodávat. Je to super," potvrzuje Martin Michek, který v letošním ročníku slavné soutěže obsadil výborné desáté místo.