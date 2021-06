Podmol pojede Dakar i v příštím roce, v kategorii bez asistence

Není žádná měkota. Motocyklový jezdec Libor Podmol plánuje v příštím roce druhý start na Rallye Dakar v kariéře. I když se během premiérového vystoupení zapřísahal, že to je jeho poslední zkušenost se slavným závodem. A co víc, bývalý mistr světa ve freestyle motokrosu tentokrát ještě přitvrdí. Chce se představit v kategorii Original by Motul, která je vypsaná pro jezdce bez asistence. "Chci si to udělat ještě složitější, o to větší příběh všechno bude," tvrdí.

Nemůže přitom zapomenout na situace z doby, kdy se účastnil Dakaru poprvé. "Když jsem byl letos na Dakaru, tak jsem čtvrtý den volal ženě, že už tam nikdy nepojedu, a pokud si to rozmyslím, tak ať mi vezme pas a zamkne kreditky. Teď už ale vím, že na Dakar 2022 chci jet a pojedu. Rozhodl jsem se, že pojedu na motorce, kterou mám, a myslím si, že stále mám v motorkách co říct. Rozhodl jsem se, že bych chtěl startovat v nejdrsnější kategorii," uvedl Podmol na slavnostní premiéře filmu Cesta je cíl, která mapuje jeho cestu ke startu na legendární soutěži.

Vyprovokovaly jej hlášky konkurentů, že slavný závod stejně nedokončí. A protože Podmol miluje výzvy, nemohlo to nejspíš dopadnout jinak. "Chci jet i proto, že mi říkali, že Dakar nedojedu. Já to zvládl s týmem a teď jim chci ukázat, že to dojedu i sám s ruksakem na zádech," podotkl Podmol, který při své premiéře obsadil 31. místo a mezi nováčky byl devátý.

Rána do břicha a do hlavy, k tomu plival krev. Podmolovo seznámení s Dakarem bylo drsné.

MCHphoto.cz

V příštích měsících se tak chystá vylepšovat své kvality coby mechanika. "Je fajn, že loni jsem touto dobou tak dobře nechodil, nebylo mi fyzicky tak dobře. Vím, že se dokážu lépe připravit a to by mi snad mělo pomoct. Určitě to bude zážitek. Na Dakaru si každý sáhne na dno a v této kategorii úplně," uvedl sedmatřicetiletý závodník, který dobře ví, v čem by měl přidat a co se mu při premiéře nepovedlo. "První tři dny jsem nestihl odstartovat ve správný čas do etapy," usmál se Podmol.

Jak si na Dakaru, ale i před ním "sáhl" na dno, ukazuje i hodinový dokumentární film Cesta je cíl, který společně s režisérem a producentem Ladisem Zemanem ve čtvrtek představili. "Když jsem film viděl poprvé, tak jsem se u něj rozbrečel jako malý kluk. Je to pro mě hodně emotivní, osobní. Je tam rodina i věci o tátovi," řekl Podmol, jehož otec zemřel při autonehodě v roce 1999.

Jedny z prvních záběrů poté Zeman natočil v nemocnici v Mnichově, kde český motokrosař skončil se zlomenýma nohama po pádu v dubnu 2019. Tvrdí, že byl tehdy ještě "sešroubovanej", a nechybí i proto spousta emocí. "Můj úkol bylo žít dvouletý cyklus tak, aby bylo co zaznamenávat, a myslím, že se nám to povedlo. I s tím, že jsme jeli na Dakar jako tým a všichni jsme tam byli úplně poprvé. Ta surovost, to poprvé, je tam hodně cítit. Jsem rád, že jsme vytvořili i takový památník mého táty," dodal Podmol, jenž se na Dakar vydal i proto, aby soutěž dokončil. Jeho otci se to totiž v roce 1994 nepodařilo.

Diváci a fanoušci budou mít šanci film vidět na letní tour, která startuje 9. července v Kostelci nad Ohří.