Rovanperä ve 20 letech vyhrál jako nejmladší jezdec světovou rallye, MS vede Ogier

Rovanperä vedl v Estonsku od první etapy a nakonec zvítězil s náskokem 54 sekund před Irem Craigem Breenem. Třetí místo obsadil další jezdec Hyundaie Belgičan Thierry Neuville. Vedoucí muž světového šampionátu Francouz Sébastien Ogier se musel spokojit se čtvrtou příčkou s odstupem půldruhé minuty na vítěze.

"Cítil jsem, že mám na to, abych nějakou rallye vyhrál, ale nechtěl jsem na sebe moc tlačit. Chtěl jsem prostě závodit a snažit se o co nejlepší umístění, o vítězství. Ať to přijde, až bude ten pravý čas," řekl Rovanperä, jenž si triumf připsal ve věku 20 let, devět měsíců a 17 dní. "Je to něco mimořádného, ale já o rekordech moc nepřemýšlím. Ale musím uznat, že bylo úžasné, když mi Jari-Matti (Latvala) řekl, že chtěl, abych jeho rekord překonal já. To pro mě hodně znamená," uvedl.

Výhrou v Estonsku navázal na svého otce Harriho, který si v roce 2001 připsal své jediné vítězství ve WRC ve Švédsku. "Dneska to bylo až překvapivě v klidu, žádný tlak. Až pak přišla velká úleva, že jsem konečně vyhrál. Ani jsem nebrečel, o to už se důkladně postaral táta," dodal se smíchem.

Rovanperä, který předloni ovládl šampionát v kategorii WRC2, byl dosud mezi elitou nejlépe druhý v únorové rallye ve Finsku. V průběžném pořadí po sedmém z dvanácti podniků se posunul o dvě příčky na čtvrté místo před Estonce Otta Tänaka, který vyhrál předchozí tři ročníky domácí soutěže. Tentokrát přišel o šanci na úspěch hned v úvodu po sérii defektů. V rallye pokračoval s velkou ztrátou a vybojoval alespoň pět bodů za vítězství v závěrečné power stage.

Ogier vede seriál o 37 bodů před kolegou z Toyoty Britem Elfynem Evansem, třetí je Neuville.