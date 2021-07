Pilot Cais porazil v Rakousku legendu, teď se chystá do Itálie

Kluzké asfaltové cesty po dešti, členité tratě, kopce... To jsou podmínky, které Eriku Caisovi vyhovují. A český pilot rallye toho dokázal využít, v rakouské Rallye Weiz skončil na druhém místě. V náročné soutěži vyhrál čtyři rychlostní zkoušky a porazil místní legendu – Raimunda Baumschlagera. „Podle rakouských pilotů se jednalo asi o nejtěžší ročník, neuvěřitelně to klouzalo. Mě to však vyhovuje a mám z výsledku radost," prohlásil talentovaný Cais, kterého čeká koncem týdne evropský šampionát v Itálii.