Šoltys v Buggyře končí, jedničkou bude Chilan Casale

Nic netrvá věčně, ani působení Martina Šoltyse v barvách Buggyry není výjimkou potvrzující pravidlo. Podle majitele týmu Martina Koloce je důvodem kultivovaného rozchodu nový směr, kterým se Buggyra Racing vydává.

„Martin je spolehlivý jezdec schopný podávat vysoce konzistentní výkony na hraně nejlepší desítky. Taky proto dostal před letošním Dakarem speciál s automatickou převodovkou, díky čemuž se poprvé během svého působení v soutěži probojoval mezi deset nejlepších závodníků. V současné době ale stavíme dva nové, troufám si říct revoluční speciály vyžadující jiný typ jezdce," vysvětluje Koloc, který zatím odmítá specifikovat revolučnost nových závodních kamiónů.

„Všechno se dozvíte včas. Teď bych rád poděkoval Martinu Šoltysovi za služby, které v barvách Buggyry odvedl. Jedničkou bude Ignacio Casale, kromě toho připravujeme jezdce z Buggyra Academy. Od týmové dvojky nebudeme požadovat ani tak rychlé výsledky, jako schopnost učit se. Vzhledem k tomu, že vedle Ignacia je součástí týmu Pepa Macháček, bude mít určitě od koho," usmívá se.

Názor, že život koncem angažmá u Buggyry nekončí, zastává i sám Martin Šoltys. „Dostal jsem příležitost být součástí profesionálního týmu, které si velice vážím. Díky za možnost odjet čtyři Dakary, zkušenosti a neopakovatelné zážitky."

Šéf komunikace týmu Jan Kalivoda potvrzuje, že ukončení spolupráce proběhlo oboustranně zcela korektně. „Martin měl podepsanou smlouvu na rok, vyhodnotili jsme poslední ročník, navzájem si sdělili vlastní představy a dohodli se, že se stává volným hráčem. I já bych mu rád poděkoval za to, co během čtyř let pro tým udělal. Martin je typem jezdce, který dovede podřídit krátkodobé vlastní zájmy dlouhodobým zájmům týmu. Něco mi proto říká, že se na Dakaru ještě potkáme. Takže, hodně štěstí," líčí Kalivoda.