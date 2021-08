Cais je před Barumkou ve formě a vyhlíží déšť. Chci být do sedmého místa, vyhlásil

Prožívá skvělou sezonu. V seriálu ERC zatím pokaždé ze tří soutěží dojel do cíle, naposledy v Itálii skončil desátý. K tomu v Polsku poprvé v kariéře ovládl závod, v Rakousku dojel na druhém místě. Erik Cais dokonce porazil místní legendy Grzegorze Grzyba a Raimunda Baumschlagera. „Moc mě těší, že v letošním roce předvádíme nejen rychlost, ale také konzistenci. To je pro nás velmi důležité," prohlásil Cais, který ve své domácí Barum Rallye Zlín pojede zcela poprvé ve třídě R2, a to v závodním fordu fiesta. Právě doma chce prodat svoji aktuální formu.

Barumka byla totiž jeho první soutěží, kterou jako dítě registroval. „Pamatuji si, jak jako malý někdy v roce 2005 jsem hadříkem leštil tátovi auto v servisu. Tam mě brávala máma. Dneska zde startuji s číslem, které je v top 10," těší Caise, který je považovaný za jeden z největších talentů světové rallye scény. „Skvadra rychlostních zkoušek je ve Zlíně dokonalá, člověk si užívá každý metr v autě. Moc se těším, až se tu uvidím s fanoušky a společně s celou svoji rodinou, budou fandit u trati."

Nejenom z domácího prostředí bude Cais čerpat. Již tradičně se tento podnik pojede po rozbitějším asfaltu, který mu vyhovuje. Navíc je velmi pravděpodobné, že bude pršet. „Já budu absolutně nejraději, když se to stane. Vypadá, že by deštivo mělo být," přál si s úsměvem Cais. Mokro, asfalt, vytahané bláto na trati... Přesně v těchto podmínkách překvapil všechny v Rakousku, kde porazil enklávu místních pilotů. „Při dešti mě to nesmírně baví, protože se musí ukázat velký cit s vozem a terénem, maximálně číst trať a predikovat pasti. Tohle přesně mám naučené ze závodní cyklistiky, konkrétně z horských kol, kde jsem několik let fungoval v továrním týmu."

Svoji sílu ukázal také v letošním roce při Rallyesprintu Kopná, který se pořádá kousek od Zlína. I když chce být Cais v drsné konkurenci špičkových evropských a domácích pilotů vidět, pokora k Barumce mu neschází. „Jde opravdu o jeden z nejtěžších závodů. Klíčové bude, abychom na rozbitém asfaltu neměli defekt," prohlásil Cais, který ještě před startem absolvoval s týmem Orsák Rallysport test ve Velkém Ořechově, při kterém svezl jednoho ze svých fanoušků. „Odzkoušeli jsme si poslední věci na fordu. Jsme maximálně připraveni," konstatoval.