Opravili jsme informaci o Vlčkovi v 1. odstavci, doplnili jsme 6. a 7. odstavec.

Evans ovládl Finskou rallye a udržel teoretickou naději na světový titul

Jyväskylä (Finsko) 3. října (ČTK) - Finskou rallye vyhrál Brit Elfyn Evans s toyotou a snížil svou ztrátu na lídra mistrovství světa Francouze Sébastiena Ogiera ze 44 na 24 bodů. Druhým vítězstvím v sezoně a pátým v kariéře si dvaatřicetiletý velšský jezdec udržel teoretickou naději na premiérový titul. Do konce sezony zbývají dvě soutěže. Český jezdec Martin Prokop s fordem obsadil 16. místo, Martin Vlček byl při svém debutu v MS jednadvacátý.

Evans se probojoval do čela Finské rallye v sobotní druhé etapě a dnes si vedení pohlídal. Druhé letošní vítězství po květnovém úspěchu v Portugalsku vybojoval s náskokem 14 sekund před mistrem světa z roku 2019 Estoncem Ottem Tänakem, kterému nevyšel útok na třetí triumf v šotolinové soutěži na severu Evropy. Třetí skončil s dalším hyundaiem Ir Craig Breen, který vedl po první etapě.

Ogier obsadil páté místo s téměř tříminutovou ztrátou poté, co obdržel minutovou penalizaci za špatně připnutou helmu. Navíc dostal pokutu 800 eur (20.000 korun).

Evans získal ještě pět bonusových bodů za vítězství v závěrečné power stage, kterou vyhrál před Tänakem a domácím Esapekkou Lappim.

Navzdory nevydařenému vystoupení ve Finsku může Ogier už za dva týdny ve Španělsku slavit osmý titul. Sezonu zakončí v listopadu rallye v italské Monze.

Osmatřicetiletý Prokop si ve Finsku připsal šestý a poslední start v MS v této sezoně, v dalších měsících se již bude připravovat na Rallye Dakar. Mezi vozy kategorie R5 skončil devátý, v kategorii WRC2 byl čtvrtý.

"V cíli máme bramborovou medaili, ale museli jsme se o ni poprat. Dnes ráno, když jsme se snažili, jsme udělali hodiny, neudrželi jsme auto na cestě a vypadalo to zle. Nakonec jsme ale podali na nás nadprůměrný výkon. Na místní borce to nestačilo, ale poslední tři erzety jsme se kousli," uvedl Prokop, který o čtvrté místo bojoval s Estoncem Georgem Linnamäem a porazil jej o pět sekund. "Byl to skvělý víkend, bylo skvělé vrátit se do Finska. Je to nejhezčí závod, ale zároveň nejtěžší. Je zde potřeba hrozná odvaha a člověk musí být vyjetý, což jsme nebyli," dodal Prokop, který se na slavné rallye představil podvanácté.