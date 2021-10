České mládí v Katalánsku: bedna i kotrmelce

Oba talentovaní jezdci nebyli před startem předposledního dílu letošního MS v komfortní pozici, shodně totiž nedokončili dvě předchozí soutěže v českém šampionátu. Přesto vstup do svého prvního podniku MS zvládli. Cais po první etapě atakoval pódiové umístění v kategorii WRC2, Stříteskému pak patřilo v kategorii WRC3 šesté místo.

Hned v úvodním dílu sobotní etapy se ale jezdec podporovaný týmem Škoda Motorsport předčasně loučil. V mlhavém ranním počasí, které v nadmořské výšce bezmála osm set metrů komplikovalo podmínky na trati rychlostní zkoušky Savallá, vylétl Stříteský z trati, několikrát se otočil přes střechu a bylo jasné, že se spolujezdcem Jiřím Hovorkou nemohou pokračovat.

Atraktivní část jedenácté rychlostní zkoušky Katalánské rallye

Pavel Novotný

Auto zakoplo

„Bylo to v místě, kde na sebe navazovaly dvě pravé zatáčky. Ve druhé z nich jsme vyjeli mimo ideální stopu do štěrku, zadní část vozu se dostala do příkopu, kde auto zakoplo," líčil nadějný závodník. Mechanici jeho fabii sice opravili, s ohledem na bolest hlavy se ale Stříteský po dohodě s týmem rozhodl už v neděli nepokračovat.

I přes předčasné odstoupení si ale Stříteský novou zkušenost chválil. „Katalánská rallye je velice těžká, ale zároveň krásná. Velkou výhodou bylo, že jsem měl před startem dvoudenní test, kde jsem si mohl zažít extrémně rychlou jízdu na hladkém zatáčkovitém asfaltu. Poznali jsme hodně těžké rychlostní vložky, které nás jezdecky posunuly," doplnil.

Erik Cais si se spolujezdkyní Jindřiškou Žákovou při premiéře v MS dojeli pro třetí místo v kategorii WRC2.

Facebook Erika Caise/Jan Froněk

Cais s navigátorkou Jindřiškou Žákovou proti tomu dokázali držet nastolené tempo i třetí místo v kategorii, s odpadávajícími soupeři z elitní třídy WRC se navíc posouvali vzhůru i v absolutním pořadí. „Je to něco šíleného," říkal rodák z Fryštáku nevěřícně při pohledu na výsledkovou tabuli na cílové rampě v letovisku Salou, na níž bouřlivě slavil 15. vítězství v kariéře Thierry Neuville.

Předposlední díl MS nakonec nepřinesl rozuzlení v boji o světový titul. Francouz Sébastien Ogier totiž skončil až čtvrtý a nezískal tak rozhodující náskok na svého hlavního pronásledovatele a týmového kolegu z Toyoty Elfyna Evanse, jenž dojel druhý. Letošní šampion tak bude korunován až v listopadu při závěrečné soutěži v Monze.