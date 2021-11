Česká jezdkyně ve stresu. Stihne auto z vrakoviště Dakar?

Vůz Suzuki Samurai neboli Samík je pro tým pořádnou prověrkou. „Máme velké problémy se sháněním specifických náhradních dílů. Už jen proto, že máme poměrně vzácnou španělskou variantu. To je opravdové zlo. Teď třeba potřebujeme posilovač brzd. Nejsem schopná sehnat nový," popisuje trable Ollie Roučková.

A není to jediná potíž. Aktuálně se rozbil motor. „Nastartovali jsme, zaklepal nám, bohužel," dodává sedmatřicetiletá jezdkyně. Špatnou zprávou je rovněž to, že vozy pro kategorii Classic se na cestu do dějiště Dakaru vydávají dřív než ostatní. Kolem 25. listopadu. Nastává tedy souboj s časem.

„Nervy jsou to obrovské, ale trošku jsem s tím počítali. Věděli jsme, že postavit z auta ze šrotu funkčního veterána, bude časově náročné a bude se makat do poslední chvíle. Je to však malinko složitější, než jsme čekali," přiznává navigátor Robert Knobloch.

Ollie Roučková s navigátorem Robertem Knoblochem pokřtili auto pro Dakar 2022

Sport.cz

Se Samíkem proto posádka zatím nemůže trénovat. Na svoji premiéru za volantem závodního vozu se tak Ollie Roučková připravuje v Milovicích v autě úplně jiném, půjčeném. „Sama říká, že její slabou stránkou je couvání. Ale myslím, že tam moc couvat nebudeme. Pojedeme dopředu, takže je to v pořádku," směje se navigátor.

Jestli se podaří dát Suzuki Samurai dohromady a Dakar stihnout, by se mělo rozhodnout v nejbližších dnech. „Bojujeme jako lvi a doufáme, že to dobojujeme. Do týdne bude jasněji," slibuje česká posádka.

https://www.facebook.com/Ollierouckova/videos/944674916392553/

Nespočet hodin prací v dílně. Rozežrané ruce, které bolel i dotek papíru. Pro splnění snu, dalšího startu v legendárním závodu, se Ollie Roučková musela naučit práce všeho druhu. A hlavně to nikdy nevzdávat. „Překvapila mě energií a vytrvalostí. Tím, jak má pevnou vůli a tah na bránu, aby projekt dospěl do úspěšného konce," vzdává jí poklonu parťák z posádky.