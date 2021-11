Pech ovládl Rallye Český Krumlov a v MČR se posunul na třetí místo

Kopecký, jenž ovládl předešlých pět ročníků rallye, vyhrál první etapu, dnes byl ale nejrychlejší Pech. Hned v dopolední sekci dvou rychlostních zkoušek smazal malý náskok svého dlouholetého soupeře a těsný náskok nakonec uhájil. Po 12 erzetách nakonec Pech porazil Kopeckého o 3,5 sekundy.

"Jsme hrozně rádi, že se nám takhle na konec sezony podařilo uspět. Měli jsme skvělé informace od špionů na trati, na které jsme se mohli spolehnout, a perfektně dnes fungovalo i auto," uvedl Pech pro rally videonovinky. Páté vítězství v Českém Krumlově Pechovi zároveň zajistilo posun z pátého místa průběžného pořadí MČR na konečné třetí, na kterém vystřídal Černého.

Kopecký dojel těsně druhý, v cíli byl ale spokojený. I proto, že poslední erzetu Malonty zajel ve shodném čase jako Pech. "Bylo to zajímavé zakončení letošní sezony, protože my se už na další závody nechystáme. Ráno jsem na první erzetě dokonale zaspal, Vašek toho využil a musím mu pogratulovat. Jel opravdu rychle," řekl Kopecký s tím, že se následně snažil vrátit do čela, ale nepodařilo se mu to.