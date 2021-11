Dakar zažije invazi závodních kamionů ze Sedlčan

Zásobují i další. Chybět opět nebude Maurik van den Heuvel v kamionu postaveném na podvozku ze Sedlčan. V novém modrém speciálu sestrojeném v sedlčanském zázemí se sveze i italská posádka Italtrans Racing Team. A nejnovějším překvapením je právě dokončený bílý kamion pro holandský Project2030. Jeho pilot Kees Koolen už brzy představí své plány pro následující ročníky legendárního závodu.

Martin Macík starší se svým týmem mechaniků bude pro všech pět závodních kamionů během Dakaru 2022 zajišťovat také technický servis. Zručnost, vynalézavost, píle a improvizační schopnosti českých mechaniků už se na Dakaru stávají pověstnými. Bonusem je jejich stále dobrá nálada a klid, který dokáží zachovat i v dramatických situacích, o něž na Dakaru není nouze. Zájem o jejich práci proto setrvale stoupá.

Pro moji posádku to přinese klid na duši, říká o spolupráci s Martinem Šoltysem Martin Macík

Sport.cz, Big Shock Racing

„Všechny nové vozy vycházejí z totožného vývoje, jsou postavené na bázi úspěšného Karla. Ale současně si každý z partnerů zadal určitá specifika, která jsme při stavbě naplnili. Nejnovější bílý vůz pro holandský tým je například o 30 cm delší než všechny ostatní. Důvod zatím ještě nemůžu prozradit, ale podobné výzvy nás baví," popisuje Martin Macík starší.

Přehlídka kamionů ze sedlčanských dílen...

Big Shock Racing

Současně však vozy mají základní díly totožné a v rámci servisu tak bude možné snadno spolupracovat. Big Shock! Racing proto pro příští Dakar posiluje svou výpravu. „Přibydou tři nová doprovodná vozidla Iveco, ve kterých povezeme dostatek náhradních dílů včetně neuvěřitelného množství pneumatik, asi 110 kusů. Jednu z asistencí dokonce přestavujeme na legendární bydlík. A posílili jsme i partu mechaniků, bude nás celkem 36," popisuje palubní mechanik David Švanda a Martin Macík mladší doplňuje: „Samozřejmě, každý tým na Dakar jede za svým cílem. Ale během roku jsme byli v kontaktu, známe se, a vznikají tak přátelské vztahy. Věřím, že se v případě potřeby projeví i na trati v Saúdské Arábii."

Na Dakaru už toho zažili dost

Pro Martina Macíka staršího bude příští Dakar už 20. v pořadí. Vše začalo, když spolu s Ladislavem Fajtlem, který je dodnes oporou týmu, v roce 2002 opravili legendární liazku vytaženou z kopřiv a vyrazili s ní poprvé závodit na Dakar 2003. „Úvodní prolog vedl ve Valencii po pláži, kde jsme ve strouze urazili listy vrtule k chlazení. Náhradní díl jsme samozřejmě neměli. Takže jsme na místě sehnali hliníkové lopaty. Z nich jsme vystříhali listy a přišroubovali je na střed vrtule," vzpomíná Fajtl na úplné začátky.

Zleva Martin Macík mladší, Martin Macík starší a Martin Šoltys.

Big Shock Racing

Dnes už je vše jinak. Během 20 let dakarských startů Martin Macík starší postavil nižší desítky závodních kamionů. Jeho vývoj se s každou další generací a nově nabytými zkušenostmi posouvá o krok dál. Tým se postupně rozšiřoval, přibyli mechanici, inženýři, konstruktéři, vývojáři motorů. Dnes je sedlčanské zázemí místem, kde nejúspěšnější netovární dakarský tým vyvíjí nerozbitné závodní kamiony, které bodují v nejextrémnějším motoristickém závodě světa.

Na svém kontě už mají vyhrané dakarské etapy, vítězství v Baja Aragon, Baja Poland, Rallye du Maroc nebo dvě čtvrtá místa v celkovém hodnocení Dakaru. A zdá se, že během 44. ročníku slavného závodu se Martin Macík starší se svou konstrukční a vývojovou dílnou MM Technology stane jedním z hlavních dodavatelů závodních kamionů.

Sport.cz, Big Shock Racing

Fanoušci, kteří budou mít chuť prohlédnout si závodní i doprovodná vozidla týmu na vlastní oči, dostanou možnost v neděli 28. listopadu. Na sedlčanském náměstí T. G. Masaryka bude kompletní vozový park k dispozici těsně před odjezdem do přístavu v Marseille, odkud technika popluje do Saúdské Arábie. Na místě bude jako vždy i kompletní tým, jehož členové si s fanoušky rádi popovídají o všem, co je bude k Dakaru zajímat.