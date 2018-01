Ač šampión, až kvůli Dakaru si dělal řidičák: Instruktor mě učil, jak vyjet z garáže

„Bylo to trošku komické," přiznává s odstupem borec, jenž se narodil v Hustopečích u Brna. „Zkouška vlastně začínala tím, že mě pan instruktor učil, jak tlačit motorku z garáže a do garáže. To jsem myslel, že umřu smíchy. Rychle ale pochopil, že zrovna praktické věci ohledně jízdy na motorce nepotřebuji vysvětlovat," vypravuje Brabec.

„Klíčem tedy bylo, abych se naučil testy. Pak jsem na motocyklu z autoškoly seřídil spojku, naučil pana instruktora pár triků ohledně jízdy a bylo to vyřešené," vzpomíná s úsměvem český závodník, jenž se motokrosovým dovednostem učil u legend jako Mirek Kučírek či Petr Kuchař, později v USA pak sbíral zkušenosti od Caseyho Johnsona či Jeremyho McGratha.

Brabec začínal s motokrosem v osmi letech, už o čtyři roky později „studoval" závodní dovednosti právě v Americe. Postupně se stal osminásobným českým šampiónem na motokrosových i superkrosových tratích. Sbíral pravidelné starty v mistrovství světa. Ke startu na slavné dálkové rallye se rozhodl v minulém roce.

„Byl jsem vždy spíše superkrosový typ. Upřednostňoval jsem uzavřené okruhy, hodně mě baví skákání na motorce. Ale za pětadvacet let se člověk přece jen nabaží. Když jsem pak minulý rok jezdil v Kalifornii v poušti a skákal přes duny, napadlo mě, že Dakar by mohl představovat novou motivaci. Proto jsem začal start řešit," vysvětluje Brabec.

Do příprav se pustil s veškerou energií. „Musel jsem shodit deset kilogramů a dostat se do patřičné kondice. Měl jsem dvoufázové tréninky, denně seděl v terénu na motorce a celkem najel pětadvacet tisíc kilometrů," líčí člen Big Shock racing týmu.

Start ve slavné soutěži nebere jako jednorázovou záležitost. „Chci jezdit šampionát v dálkových soutěžích, nejde mi jen o čárku za start na Dakaru. I proto si nedávám pro premiéru přehnané ambice. Prostě je prioritou nasát informace a za rok budu moudřejší. Vždyť já během sezóny zadřel pět motorů, což se mi nikdy nestalo. A několikrát mi při závodech došel benzín, s čím také z okruhů nemám zkušenost," krčí smířlivě rameny Brabec.

U motocyklových kolegů se zkušenostmi z Dakaru pátral po informacích, ale i tak je plný očekávání. „Nevadí mi zima, ani vedro. Dlouhých etap se také nebojím. Mluvím sám k sobě, pískám si nebo si občas udělám radost nějakým pěkným průjezdem. Třeba v Tunisu jsem po etapě dlouhé přes pět set kilometrů nebyl unavený fyzicky ani psychicky. Ale velký respekt mám z etap ve vysokých nadmořských výškách. S tím jsem se nikdy nesetkal," přiznává Brabec, jenž i proto přivítal možnost více než týdenního tréninkového kempu v peruánském městě Cusco. „Je to v Andách, tři tisíce tři sta metrů nad mořem. Půjde o super přípravu."