Vysokoškolačka si vzala hypotéku, aby naplnila sen duše. Jako první Češka pojede Dakar

Vyrazila do banky a vzala si hypotéku. Finance však nepoužila na stavbu nového domova, ale na splnění snu v podobě účasti v Rallye Dakar, nejslavnější dálkové soutěži světa. Gabriela Novotná bude první českou závodnicí, která na motocyklu pojede legendární závod.

„Upřela jsem všechny síly k naplnění snu, jímž pro mě Dakar byl. Závodění mě naplňuje, láká mě jeho obtížnost. Je to prostě sen duše," vypravuje devětadvacetiletá Novotná.

Od motocyklového sportu ji neodradila ani drsná zkušenost, kdy jí motorka před dvěma lety během tréninku rozdrtila holenní kost levé nohy. „Hodně ošklivé zranění. Ale ani minutu jsem neuvažovala, že závodění nechám. Naopak, po návratu jsem zrychlila," říká Novotná. Osm měsíců nemohla trénovat. Na konci loňského roku začala trénovat pod taktovkou Ondřeje Klymčiwa, nejlepšího českého motocyklisty.

„Nikdy mě nelákalo se s někým přetlačovat na roštu. Když letím na motorce lesem, není místo, kde bych byla raději. Jsem prostě duší dobrodruh," popisuje Novotná, která studovala Univerzitu Karlovu a také na Západočeské univerzitě. „Bavil mě motokros i enduro, životním snem byl Dakar. Abych pokryla náklady, stala jsem se sama sobě největším sponzorem," líčí.

Naplnění rozpočtu totiž nešlo tak, jak si představovala. „Stála jsem před rozhodnutím, zda sen opustit. Ale zážitky jsou jediné, co se počítá. A nikdo už je člověku nevezme. Mám trošku obavy, protože budu vše splácet dalších deset let. Ale jsem si jistá, že to za ty peníze stálo," přemítá Novotná před cestou na jubilejní čtyřicátý ročník Dakaru.