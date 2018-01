Technika dorazila do Limy v pořádku, Češi ji hned otestují v dunách

„Všichni jsme do hlavního města Peru dorazili v pořádku a překvapivě tak i technika, která každý rok schytala při přepravě nějaké šrámy. Vyřídili jsme potřebné novinářské akreditace a teď již připravujeme závodní speciály na zítřejší testování," komentuje v tiskové zprávě manažer týmu Jan Kalivoda první okamžiky.

V Limě nyní panuje příjemné počasí s teplotami okolo třiceti stupňů. „Nálada v týmu je dobrá, jen někteří už stačili chytnout pěknou barvu, tak teď trochu trpí," směje se.

Jednička týmu Tatra Buggyra Racing Martin Kolomý se vrátil do Peru po šesti letech. „Naposledy, co jsem tu byl, tak jsem ležel na boku, což doufám, že se nám letos vyhne. Jinak na závod vzpomínám v dobrém. Co říkali kluci, tak technika dorazila v naprostém pořádku. Nyní se chystáme na test, který by měl být jen jako zkouška, že vše funguje, jak má. Věřím, že dopadne dobře, protože poté nás čekají administrativní přejímky a nerad bych klukům přidělal práci přes noc," usmívá se bruntálský rodák.

Mimo techniky bude testovat i složení posádky. „Testovali jsme spolu už v Milovicích a myslím si, že ani další test nezmění nic na tom, abychom spolu absolvovali Dakar," komentuje novou posádku dobře naladěný Kolomý.

Depo je obrovské...

Nováčka týmu Martina Šoltyse překvapila velikost dakarského zázemí. „V Peru jsem nikdy nebyl, takže tohle je moje premiéra. Byl jsem se projít po depu a musím říct, že mě překvapilo, jak je obrovské." Nyní ho čeká premiérové svezení v Tatře v písečných dunách. „Na testy se hodně těším, jelikož se poprvé projedu v kamiónu v písku. Snad to dopadne dobře," věří.

Velezkušený navigátor Šoltysovy posádky Josef Kalina se chystá na svou už šestadvacátou účast na slavné dálkové rally. „Jsem hrozně rád, že už jsme na místě, protože já přelety moc rád nemám. To bych zde raději odjel dvě etapy. Já se na rozdíl od Martina na testování moc netěším, protože podle informací, které máme, je písek hodně sypký. Nebude to určitě nic lehkého," avizuje dakarský matador.