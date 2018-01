Podělalo se, co mohlo, stěžuje si Macík. Kolomý pomáhal ruskému lídrovi

"Byla to opět hodně pěkná etapa, akorát v druhé půli jsem lehce ztratil výkon a některé duny jsme museli přejíždět na třikrát. Ale jak tak koukám, nic moc se za námi neděje, problémy měli i ostatní," uvedl Kolomý, který na nejrychlejšího Eduarda Nikolajeva ztratil 21 minut.

Pilot Buggyry ale v první části etapy pomáhal ruskému lídrovi průběžného pořadí, jenž skončil na boku, a zástupci týmu avizovali, že by mělo dojít dodatečně k úpravě jeho času. Již ve středu se jim podařilo vyreklamovat původně udělenou čtyřhodinovou penalizaci. Kolomý, který po pondělních problémech přišel o šanci bojovat o přední umístění, je nyní průběžně 14.

Zrušení penalizace povzbuzením

"Letošní Dakar se mi opravdu hodně líbí, když bude každý takový, tak já budu spokojený. Zrušení penalizace je povzbuzení do dalších etap," dodal Kolomý. Za cíl si dal posun do elitní desítky, na tu nyní ztrácí přes tři hodiny.

Macík udržel průběžně čtvrté místo, ale ve středu zajel až 13. čas. Mechanik Michal Mrkva totiž musel v průběhu etapy opravovat řízení. Navíc posádka zapadla v dunách a v závěru ji přibrzdil defekt. "Co se mohlo podělat, to se podělalo. Nechci být pesimistický, měl bych být šťastný, ale nejde to," ulevil si Macík.

Největší komplikací byly problémy s řízením. "Nešlo nám zatáčet doleva ani doprava, což byl velký průšvih. Michal to dokázal opravil za 15 minut. Nasadili jsme tempo a začali předjíždět soupeře, ale znova se objevil problém s řízením. Vyletěli jsme z trati, trochu se potloukli a opravovali... Asi tak 30 minut. A když jsme si mysleli, že už to horší být nemůže, tak jsme udělali ještě defekt na pravém zadním kole," popsal pilot týmu Big Shock Racing.

Prokop byl kritický

Kritická slova volil ve středu i Prokop, jenž dojel čtrnáctý a na nejrychlejšího Stéphanea Peterhansela z Francie ztratil téměř 55 minut. "Ve druhé části etapy jsme se bohužel nevyhnuli chybám, hlavně navigace nám hodně nešla. Ztratili jsme spoustu času, museli se vracet, jet proti dunám, zapadli jsme a dlouho jsme se kopali ven. A pak jsme v dalším údolí odbočili moc brzy ven z kaňonu, takže jsme se museli opět vracet," popsal pilot týmu MP Sports.

Prokop je stále průběžně devátý s odstupem 2:17:27 na Peterhansela, s úvodem rallye ale moc spokojený není. "Škoda, mrzí mě to. Vidíme, že auto funguje, ale neměli jsme žádnou čistou etapu a furt děláme nějaké blbosti. Doufám, že to v dalších dnech vylepšíme," přál si.

Mezi motocyklisty je nadále českou jedničkou Milan Engel. Přibrzdil ho však problém s nedostatkem paliva a klesl z 30. místa na 34. O nejlepší výsledek se postaral dvaačtyřicátý Jan Brabec. "Pořadatelé slibovali, že to bude brutál a byl to brutál. Zase jsem netrefil jeden bod a na chvíli se zasekl. Ale s rychlostí jsem spokojený, nejsem unavený, nálada dobrá," řekl Brabec po posunu na průběžné 53. místo. Bez dvouhodinové penalizace ze sobotního prologu by byl těsně za Engelem.

Osmihodinovou penalizaci ve středu dostala čtyřkolkářka Olga Roučková, neboť nestihla v časovém limitu projet první část etapy a do bivaku pak jela objížďkou. V kategorii čtyřkolek byl z Čechů v 5. etapě nejlepší Josef Macháček, průběžně je nejvýše 21. Zdeněk Tůma.

Dnes se účastníci jubilejního 40. ročníku slavné rallye přesunou do Bolívie, kde by je mělo čekat mnohem horší počasí. Pořadatelé proto již s předstihem zrušili pro motocykly a čtyřkolky první část 6. etapy.