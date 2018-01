Kolomému se dostalo poděkování od legendárního Čagina

Tým Tatra Buggyra Racing dorazil do hlavního města Bolívie, kde jej přivítaly mraky nadšených diváků. Během volného dne se pak účastníci Rallye Dakar snažili načerpat síly do dalších bojů. Do zázemí týmu během dne dorazila s vděkem i početná skupina z ruského Kamazu. Na reportáž se můžet podívat v přiloženém videu.

„Musím říct, že i když jsme přijeli za tmy, tak atmosféra v La Paz byla opravdu vynikající. Dostala i našeho kolegu Jirku Kolbabu, který toho zažil na cestách již hodně, ale z tohoto byl naprosto v „tranzu"," komentuje příjezd manažer týmu Jan Kalivoda v tiskové zprávě. „Volný den nebyl v pátek tak úplně volný. Kluci pracovali na autech, aby byla připravená na druhou část letos opravdu náročného Dakaru. Jiní pak využili možnost regenerace a vyrazili na místní lanovku, aby si město prohlédli z výšky. Honza Pernica měl zase plné ruce práce s napravováním rozbitých těl všech posádek," popisuje Kalivoda.

Martin Kolomý využil volný den k regeneraci a nabrání sil do druhé poloviny závodu. „První týden byl opravdu hodně náročný, takže volný den už přišel vhod. Snažím se teď odpočívat, protože druhá půlka nebude o nic jednoduší a my se budeme snažit probojovat pořadím co nejvýš to půjde. To bude stát hodně sil," říká odhodlaně Kolomý.

Během dne dorazila do zázemí týmu početná skupina „kamazáků" v čele s několikanásobným dakarským vítězem Vladimirem Čaginem. „Kluci mi přišli poděkovat za to, že jsem jim v páté etapě pomohl a vytáhl je z duny. Nevím, pro mě to nic zázračného nebylo a asi by to udělal každý. Ale bylo to pěkné gesto, které mě potěšilo. Od Nikolajeva jsme dokonce dostali modely Kamazů jako dárek," líčí překvapený Kolomý.