Problémy Čechů na Dakaru! Prokopa z potíží tahal krajan, Kolomý prožil peklo na zemi

Prokop zastavil na trati před prvním kontrolním bodem a musel řešit problémy svého fordu. Díky pomoci Tomáše Ouředníčka, který jej dotáhl na kontrolní stanoviště, kde mu mechanici opravili porouchaný alternátor, již poté opět držel krok s nejrychlejšími. V průběžném pořadí jej předstihl Chálid Al Kasímí ze Spojených arabských emirátů, na kterého nyní Prokop ztrácí 1:26 hodiny. V čele je i nadále tovární jezdec Peugeotu Španěl Carlos Sainz, jenž má na druhého Peterhansela náskok 50 minut.

Mezi kamióny byl z Čechů nečekaně nejrychlejší devátý Martin Šoltys, který zaostal za Van Genugtenem o 47:46 minuty. Hned za ním dojel s odstupem dalších čtyř minut Martin Kolomý, který v první části etapy převrátil svůj kamión na bok.

"Bylo to doslova peklo na zemi. Po 40 kilometrech jsme leželi na boku, pak strašný rozbíječky, že auto dostávalo takový záhul, až jsem nevěřil, že to vydrží. Na kola nás nejdříve stavěl Kamaz, ale utrhl lano, tak mě postavil Maz. Posledních 100 kilometrů nám odešla zadní náprava, takže jsme jeli jenom na přední pohon," uvedl Kolomý, který je po problémech z úvodu rallye ze hry o přední umístění. "Vůbec jsem nevěřil, že v dunách se dá jet jen na přední náhon. Ale podařilo se nám dojet do cíle, tak asi jo," dodal člen týmu Buggyra Racing.

Ještě více ztratil Macík, jehož od prvního místa dělilo 2:23 hodiny. Za stupni vítězů nyní pilot týmu Big Shock Racing zaostává o 1:42 hodiny. V čele je i nadále Rus Eduard Nikolajev.

Van Beveren havaroval tři kilometry před cílem

Dosavadní lídr mezi motocyklisty Van Beveren měl etapu ze Salty do Belénu dobře rozjetou a na posledním mezičasu byl dokonce nejrychlejší. Zhruba tři kilometry před finišem měl však francouzský jezdec ve vysoké rychlosti těžký pád. Viditelně otřesený a zraněný se ještě pokusil na své yamaze pokračovat, ale zvládl jen několik set metrů a kvůli bolesti musel zastavit.

Do lékařského centra dopravil Van Beverena vrtulník a vyšetření odhalilo, že má zlomenou klíční kost a poraněný hrudník a páteř.

Nejrychlejší čas zajel Rakušan Walkner, jenž využil nejen Van Beverenova pádu, ale i navigačních chyb svých soupeřů. K nim patřili bývalí lídři Joan Barreda ze Španělska a domácí Kevin Benavides z Argentiny, kteří po startu druhé části rychlostní zkoušky zvolili spolu s dalšími jezdci špatnou cestu a odchýlili se od trasy až o deset kilometrů. Museli se pak vracet na start a ztratili hodně času.

Walkner na KTM vede před Barredou o 39:42 minuty, třetí Benavides ztrácí 41:23.