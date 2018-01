Exot Tomeček. Pilot kamiónu objevil novou drogu

Pilot kamiónu Tatra Tomáš Tomeček nastoupil do závodu Africa Eco Race, který kopíruje původní Rallye Dakar na černém kontinentu, úplně sám, bez mechanika či navigátora. Ze sólové jízdy v náročných dvanácti etapách byl nadšený. „Uvažoval jsem o tom řadu let. Chtěl jsem vyzkoušet, jak se cítí motorkáři. Teď jim úplně rozumím, proč jezdí sami. Je to daleko svobodnější,“ říká Tomeček, který v Africe obsadil druhé místo. Jak si český sólista sám poradil s navigací nebo s výměnou pneumatiky, to se dozvíte v našem videu.