Prokop už se smiřoval s koncem na Dakaru. Pomohli mu fanoušci

"Obávaná etapa Fiambalá byla snad ještě horší, než se o ní vypráví. Trať byla kombinací trialu v řečištích mezi velkými kameny a nekonečných pískových úseků a dun. A nám se krátce po startu rozbila spojka. Pedál se propadl na podlahu a nebylo možné zastavit nebo si pomoci přeřazením při jízdě v těžkém písku," uvedl Prokop v tiskové zprávě.

Jihlavský jezdec musel jet extrémně opatrně a snažit se nechybovat. "Každou dunu nebo hranu jsem si protrpěl. Snažil jsem se mít vždycky vymyšleno, kam budu točit, když by se výjezd nepodařil. Většinou jsem jel o rychlost níž, abych měl roztočený motor. Takže většinu těžkého terénu jsem projížděl jako šnek na jedničku," řekl člen týmu MP Sports.

Přesto se nevyhnul dvěma zaváháním a v prvním případě se už smiřoval s tím, že na Dakaru končí. "Nezvládl jsem výjezd na velikou dunu, což by nebyl problém, ale když jsem točil dolů, potřeboval jsem spojku, abych zařadil jedničku a pomohl si výkonem obrátit auto zpět dolů. Ale zůstala tam dvojka, výkon okamžitě klesl a zůstali jsme v té nejhorší poloze. Zaseklí hluboko v písku bokem k duně a kousek od jejího vrcholu, kde nám nikdo nemohl pomoci," vylíčil Prokop.

Prokop: Fanoušci nám zachránili Dakar

České posádce však pomohla skupinka argentinských motokrosařů, kteří v daném místě rallye sledovali. Po 40 minutách "lomcování" s Prokopovým fordem se jim podařilo uvolnit zaseknutý rychlostní stupeň a vůz i roztlačili, aby motor naskočil.

"Během celé akce jsme zapadli ještě jednou, takže to bylo hned dvojí vyprošťování. Ale kluci byli skvělí a zachránili nám celý Dakar. Jsem si jistý, že bez nich by to pro nás skončilo," přiznal Prokop, který o 100 km dále opět zapadl. Tentokrát si ale s navigátorem Janem Tománkem poradili sami a nabrali jen asi patnáctiminutovou ztrátu. "Do cíle už jsem si dával velký pozor, abych měl každý výjezd naloženo až po omezovač a byl připraven na nejhorší," řekl.

Prokop nakonec ve středu zaostal za nejrychlejším Bernhardem ten Brinkem z Nizozemska o 1:29 hodiny, v průběžném pořadí však zůstal osmý. Na svého nejbližšího soupeře Chálida Al Kasímího ze Spojených arabských emirátů ztratil další hodinu. "Stejně jako po úterní nevydařené etapě jsme smutní z velké ztráty, ale nakonec jsme rádi, že vůbec pokračujeme. Letošní Dakar není žádná pohodička, takže kdo se drží - i když zuby nehty - tak musí být šťastný," dodal Prokop, který měl v předchozí etapě problémy s porouchaným alternátorem.