Legendy předávaly Zlaté volanty a řídítka, Kopecký si odnesl desátý

Zaplněný sál PVA Expo v pražských Letňanech tleskal vítězům 41. ročníku Zlatého volantu a 12. ročníku Zlatých řídítek i dalším oceněným. Jubilejní desátou trofej v kategorii rallye a maratóny si odnesl pilot mladoboleslavského týmu Škoda Motorsport Jan Kopecký. „Všech si moc vážím, vždyť je to nejvyšší ocenění v českém motoristickém sportu. Stejným dílem ale patří mému navigátorovi Pavlu Dreslerovi," říkal spokojeně.

Svůj první Zlatý volant si odnes v pětapadesáti letech Tomáš Vavřinec v kategorii závodů do vrchu, a to loňský vicemistr Evropy a držitel Poháru FIA závodí, byť s přestávkou, od poloviny osmdesátých let minulého století. Politik a podnikatel i v době, kdy svlékl kombinézu, motoristické podniky organizoval, včetně motoristických miss. Poprvé držel v ruce cennou trofej i autokrosař Petr Nikodém. Pro Cenu Elišky Junové si došla poprvé také pilotka rallye Barbora Holická a premiérově získal Zlatá řídítka plochodrážník Václav Milík. Ostatní ocenění už pocit vítěze zažili.

Pořádající agentura Pozitif některé „staré" ankety nevypsala a přidala jiné. Zůstalo však Zlaté oko a porota měla hodně těžkou práci, protože vybírala z rekordních 250 fotografií. Nakonec zvítězil snímek s názvem Vale, jejímž autorem je Jan Stárek. Je na ní zachycen Valentino Rossi při Czech Grand Prix 2017 v Brně, kde legendární jezdec skončil čtvrtý.