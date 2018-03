Tři roky drtí soupeře, kteří bojují jen o druhá místa. Vládnout hodlá Kopecký i nadále

„Pochopitelně chci neporazitelnost natáhnout, jak to jen půjde. Je to náš hlavní cíl," říká Kopecký. „Je to hodně dlouhá série a může se cokoliv přihodit. Může nás potkat technický problém, s nímž jsme se nemuseli potýkat za celé tři roky. Mohu samozřejmě udělat chybu. Těch faktorů je celá řada," zůstává obezřetný zkušený mazák v barvách továrního týmu.

Na úvod letošního roku se zaskvěl desátým místem v absolutním pořadí úvodního podniku mistrovství světa v Monte Carlu, kde dominoval i klasifikaci WRC2. Po téměř dva měsíce trvající závodní pauze je pořádně nažhavený před vystoupením na českých tratích. Pro Kopeckého jde o jubilejní desátou sezónu v barvách Škody Motorsport. „Pokud vím, pouze Láďa Křeček byl v týmu rovněž deset let. Tudíž se o primát v podobě nejdéle sloužícího továrního jezdce dělíme," směje se Kopecký.

Program MČR: 23.-25. března Kowax Valašská Rallye 20.-21. dubna Rallye Šumava Klatovy 28.-19. května Rallye Český Krumlov 15.-16. června Rallye Agrotec Hustopeče 30. června-1. července Rallye Bohemia Mladá Boleslav 24.-26. srpna Barum Rallye Zlín 5.-7. října SVK Rallye Příbram.

Jeho stroj bude mít v letošní sezóně netradiční design. Místo klasické zeleno-bílo-černé kombinace vyznávající barvy mladoboleslavské stáje bude Kopecký startovat ve Fabii R5 v modro-bílo-červených barvách. „Jde o poctu u příležitosti výročí vzniku Československa. Snad se design bude fanouškům líbit. Osobně jsem za něj moc rád," vypravuje Kopecký.

Pyšní se titulem mistra Evropy z roku 2013, doma byl šampiónem korunován v letech 2004, 2012, 2015, 2016 a 2017. „Útok na čtvrtý titul v řadě představuje velkou výzvu. Dobrý vstup do šampionátu by byl ideální. Pokusíme se s Pavlem Dreslerem najít na Valašsku správné tempo, aniž bychom zbytečně riskovali. Soupeři budou jistě motivovaní více než kdykoliv v minulosti," očekává Kopecký, že snaha protivníků přerušit dominanci úřadujícího šampióna je obrovská.