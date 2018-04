Češi zázrakem přežili těžkou havárii v Africe

Vysoká rychlost, adrenalin a pár sekund před cílem kotrmelce. Havárie, která naštěstí dopadla bez vážnějších zdravotních následků. Letošní závod Morocco Desert Challenge skončil pro vítěze loňského ročníku Tomáše Ouředníčka a Davida Křípala předčasně. Pouhých 200 metrů před cílem první etapy jejich speciál Ford Ranger Dakar vletěl v maximální rychlosti do neoznačené díry a několikrát se přetočil přes střechu.

"Na startu bylo všechno v nejlepším pořádku. Povedl se nám fantastický start a etapa byla nádherná. Auto jelo ukázkově, nastavení výborné. Dosáhli jsme maximální rychlosti i přes 180 km/h. Už jsme viděli cílové vlajky, když jsme v plné rychlosti skočili do protibřehu velké díry. Do posledního momentu nebyla vůbec vidět. Podle palubní kamery jsme se přetočili devětkrát, než jsme se zastavili na levém boku. Naštěstí Ford Ranger vydržel takový nápor a zachránil nás, jako zázrakem nebyl vnitřní ochranný rám ani poničený," popsal nehodu pro server southracing.cz Ouředníček.

Češi odjížděli na letošní ročník pozitivně naladěni. Auto i asistenční kamión prošly pečlivou přípravou, aby závodní trasu dlouhou 2500 kilometrů zvládly bez problémů. Poprvé v životě, coby vítěz loňského ročníku, startoval tým s prestižním číslem 301. Bohužel tato pohádka měla rychlý konec.

Auto bylo po nehodě zdevastované a upadlé díly se nacházely až 130 metrů daleko. Diváci byli zděšeni, ale k jejich velké úlevě se oba borci dostali ven z kokpitu sami. Sice otřeseni, ale v pořádku.

„Můžu říct, že to byla jedna z nejkrásnějších etap, které jsme kdy jeli. Za to, co se stalo 200 metrů před cílem, nemůže ani jeden z nás. Jsem moc rád, že jsme z auta vylezli živí! Teď se s Tomem dáme dohromady a doufám, že budeme v závodění pokračovat," dodal s úlevou Křípal.