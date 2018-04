Z paměti mu zmizel měsíc života. Klymčiw se dává dohromady po těžké nehodě na Dakaru. Pojede znovu?

To, aby se dal zase do kupy, jde hodně pomalu. „Čeká nás toho ještě strašně moc, to zranění bylo velice závažné," podotýká kondiční trenér Ivan Svědík. Přesto má Ondřej Klymčiw neustále úsměv na tváři. Ví totiž, že všechno je především o hlavě. „Hlavně se snažím zachovat psychickou pohodu. To, jak dobře se dá tělo do kupy, na to má vliv psychika. Když je v pohodě hlava, je v pohodě tělo," vysvětluje svůj přístup.

K případnému návratu do závodního kolotoče pak dodává. „Nemůžu si stěžovat, měl jsem štěstí. Myslím, že pár z mých kočičích životů odešlo. Říkám si, že anděl strážný už je dost naštvanej, jak mě musí pořád tahat z bryndy, tak si nejsem jistý, jestli mi zachová přízeň."