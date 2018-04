Pilot Vaculík si už libuje v dunách. Druhé místo v Maroku ho nadchlo!

Závodní pilot Boris Vaculík s navigátorem Martinem Plechatým si připsali skvělý výsledek. V desátém ročníku soutěže Marocco Desert Challenge skončili na skvělém druhém místě v kategorii automobilů, a to v konkurenci více než 100 závodních posádek. „Nic takového jsme nečekali. Pro mě je to jeden z největších výsledků kariéry," tvrdil Boris Vaculík, bývalý autokrosař, který nestačil pouze na Jese Munka z Dánska.

Vaculík s Plechatým v letošním roce premiérově startovali na Dakarské rallye. Nejnáročnější pouštní soutěž ale nedokončili, po srážce se soupeřem museli odstoupit. Jejich druhé vystoupení bylo na Marocco Desert Challenge a povedlo se jim náramně. „Pojali jsme to jako test, potřeboval jsem se zlepšit zejména v jízdě po dunách. Když jsme se však probojovali během soutěže do první trojice, výsledek jsme chtěli udržet," prohlásil Boris Vaculík, který se 15 let věnoval autokrosu.

V cíli neskrýval, že ho konečné druhé místo překvapilo. „Je to můj největší úspěch v cross-country soutěžích. Velice mě to potěšilo," konstatoval Vaculík, který v letošní Dakarské rallye odstoupil z 22. místa. Také v Maroku měl potíže, ale pouze v prologu. „Hned v úvodu nás zbrzdil defekt, poté už jsme se jen posouvali dopředu. Zhruba od šesté etapy jsme zabrali druhé místo, které se nám podařilo udržet až do cíle."

O tom, co se mu dařilo nejvíce, má závodník jasno: „Provedli jsme drobné úpravy na Fordu F150 EVO a hlavně jsme bravurně zvládli průjezd dunovými poli. V tomhle terénu jsem si nebyl během Dakarské rallye moc jistý, teď jsme v písku umazávali náskok soupeřů a několik z nich jsme předjeli," dodal Vaculík, kterému v porovnání s letošním ročníkem Dakaru scházela jedna podstatná věc - obytný vůz HymerCar.

„V něm to bylo velice komfortní, v náročných podmínkách mi vyhovoval. Ale slyšel jsem, že si lze našeho Fandu vypůjčit v rámci BARTH Caravan. Tak toho z nostalgických důvodů možná využiju," usmál se závodník.

Pro Vaculíka stále zůstává hlavním cílem příští ročník Dakarské rallye. Ještě předtím by si rád vyzkoušel jinou pouštní soutěž. „Účast jsem ale doposud nepotvrdil, nemám ještě nic zajištěné finančně. Velice mě ale láká jízda v těch největších dunách. Po úspěchu v Maroku bych si na ně už věřil," dodal Vaculík.