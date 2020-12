Obří olympijské kruhy se vrátily do Tokia

Ikonické olympijské kruhy se v úterý vrátily do Tokia. Pořadatelé je během léta nechali odnést pryč z přístavu kvůli údržbě. Tehdy ještě nebylo vůbec jisté, jestli se obří konstrukce do japonské metropole vůbec vrátí. Jejich opětovné umístění na původní místo tak svým způsobem naznačuje, že svátek světového sportu by příští rok v létě v odloženém termínu měl skutečně proběhnout.