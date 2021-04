USA zvažují bojkot ZOH v Pekingu, národní olympijský výbor to odmítl

Spojené státy americké zvažují bojkot zimních olympijských her 2022 v Pekingu na protest proti porušování lidských práv v Číně. V úterý to uvedlo tamní ministerstvo zahraničí. Jeho mluvčí Ned Price řekl, že USA konzultují situaci s názorově spřízněnými zeměmi z celého světa. Americký olympijský výbor nicméně myšlenku bojkotu odmítl.

Spojené státy debatují o postupu vůči Číně v souvislosti se zimním sportovním svátkem včetně účasti na olympiádě. K bojkotu ZOH, které se uskuteční za deset měsíců, začátkem února vyzvala skupina 180 lidskoprávních organizací. Národním vládám zaslala otevřený dopis, v němž upozorňuje na zacházení s příslušníky národnostních menšin, jako jsou Tibeťané, Ujgurové, etničtí Mongolové žijící v Číně nebo obyvatelé Hongkongu.

Skupina tak učinila poté, co u Mezinárodního olympijského výboru (MOV) neuspěla s apelem na odebrání pořadatelství her Číně. MOV argumentoval, že je sportovní organizací, která se nechce zaplétat do politiky. Stejný postoj tehdy vyjádřil i sportovní ředitel Českého olympijského výboru (ČOV) Martin Doktor.

Podobně reagoval Americký olympijský a paralympijský výbor (USOPC). "Bojkoty odmítáme, protože se ukázalo, že mají negativní důsledky pro sportovce, aniž by měly nějaký vliv na řešení globálních problémů," řekla prezidentka USOPC Susanne Lyonsová.

Administrativa nově zvoleného amerického prezidenta Joea Bidena se ale tématem zabývá. Na definitivní rozhodnutí je ještě dost času. "Ještě nějaká doba do těchto her zbývá. Nechci říkat žádný termín, ale takové diskuze probíhají. Je to něco, o čem určitě chceme diskutovat. Společný postup bude nejen v našem zájmu, ale také v zájmu našich spojenců a partnerů. Takže tohle je jedno z témat, které je na stole," uvedl mluvčí ministerstva zahraničí.

Čína jakákoliv nařčení z porušování lidských práv odmítá. Tvrdí, že výzvy k bojkotu zimních olympijských her mají čistě politické motivy. "Politizace sportu je v rozporu s olympijskou chartou, škodí zájmům všech sportovců a mezinárodnímu olympijskému hnutí," uvedl v reakci na zprávy americké strany mluvčí čínského ministerstva zahraničí Čao Li-ťien. Vyjádřil přesvědčení, že olympijský výbor USA ani zbytek mezinárodního olympijského hnutí by se k takové aktivitě nepřipojil. "Společně se všemi stranami uspořádáme úspěšné a velkolepé hry," dodal.

Bojkoty z politických důvodů poznamenaly dvoje letní olympijské hry v 80. letech minulého století. V Moskvě 1980 kvůli sovětské invazi do Afghánistánu chyběly týmy řady západních zemí včetně USA. Naopak do Los Angeles 1984 nepřicestovaly Sovětský svaz a další socialistické státy včetně tehdejšího Československa.