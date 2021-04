V Japonském olympijském muzeu začala výstava věnovaná Věře Čáslavské

Před blížícím se startem olympijských her v Tokiu se v Japonském olympijském muzeu otevřela výstava Květina tokijské olympiády, Věra Čáslavská. Výstava, která připomíná v Japonsku velice populární českou sportovní gymnastku a hrdinku tokijských her v roce 1964, byla byla symbolicky zahájena ve středu 14. dubna, 100 dní před startem odložené olympiády her. K vidění bude podle tiskové zprávy Českého centra v Tokiu do 30. května.