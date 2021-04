Austrálie předložila MOV finanční záruky na pořádání OH 2032 v Brisbane

Austrálie předložila Mezinárodnímu olympijskému výboru (MOV) finanční záruky na pořádání letních olympijských her v roce 2032 v Brisbane. Federální vláda podporu vyjádřila na poslední chvíli. Informovala o tom premiérka státu Queensland Annastacia Palaszczuková.

Australská vláda má společně se státem Queensland financovat olympijskou infrastrukturu. Potvrdila to zhruba hodinu před termínem, který vyžadoval MOV. "Poděkovala jsem premiérovi (Scottu Morrisonovi) za rychlou odpověď. Stihl termín, to je hlavní," řekla novinářům Palaszczuková.

Pro olympijské potřeby podle informací australských médií vznikne Agentura olympijské infrastruktury, kterou budou společně vlastnit a financovat státní a federální vláda. Díky tomu bude australská vláda rovnoprávným partnerem vlády Queenslandu.

Brisbane má velkou šanci na uspořádání nejbližší volné letní olympiády. V únoru ho MOV vybral jako preferovaného kandidáta, se kterým povede cílená jednání směrem k přidělení her. To je nový systém nahrazující souboj kandidátských projektů, k němuž MOV v zájmu zjednodušení a zlevnění procesu přistoupil v roce 2019. Stávalo se totiž, že kandidáti v průběhu výběru odstupovali.

Zájem o OH 2032 vedle Brisbane vyjádřily například Budapešť, Dauhá, Indonésie nebo německá oblast Porýní a Porúří. Australská kandidatura s centrem v Brisbane má výhodu v tom, že řada budoucích olympijských sportovišť už existuje, v době her by zde mělo být příjemné počasí a má zkušenosti s pořádáním velkých sportovních akcí. V roce 2018 hostil australský stát Queensland Hry Commonwealthu.

Po letošních olympijských hrách v Tokiu jsou další letní olympiády naplánované do Paříže 2024 a Los Angeles 2028.